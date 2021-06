Zone rosse in Sicilia, comune Gratteri isolato. Lo prevede un’ordinanza firmata dal presidente della Regione, in vigore fino a giovedì 17 giugno compreso.

Zone rosse in Sicilia, comune Gratteri isolato. Da domani il comune in provincia di Palermo è zona rossa per il Covid.

Lo prevede un’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, che resterà in vigore fino a giovedì 17 giugno compreso.

Il provvedimento adottato in seguito alla relazione dell’Asp territoriale, che ha evidenziato un considerevole aumento di soggetti positivi al coronavirus.

Il Comune di Gratteri si aggiunge alle ultime zone rosse istituite ad Aidone (Enna), Francofonte (Siracusa) e Valledolmo (Palermo).