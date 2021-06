Incendi in Sicilia, Regione potenzia servizio 1515. L’amministrazione regionale mette in campo anche i droni per un pronto intervento.

Incendi in Sicilia, Regione potenzia servizio 1515

Incendi in Sicilia, Regione potenzia servizio 1515. Appello ai cittadini per dare una mano segnalando eventuali atti criminali al numero per l’emergenza ambientale 1515.

Il servizio è operativo h24 lanciato dall’assessore regionale al Territorio, Toto Cordaro, che ha presentato il nuovo programma.

Il nuovo servizio si integra con le altre iniziative messe in campo dal governo Musumeci nella lotta agli incendi.

La Regione ha realizzato un video sul nuovo servizio 1515 per sensibilizzare l’opinione pubblica.

In merito all’argomento l’assessore Cordaro afferma:

«Invito i cittadini a darci una mano».

«Contiamo sul lavoro dei nostri operai forestali e di ulteriori 100 regionali che tra fine giugno e primi di luglio saranno di supporto per rafforzare la squadra del Corpo forestale».

Aggiunge l’assessore:

«Abbiamo fatto una convenzione con l’Anci Sicilia e con gli agricoltori, abbiamo una sinergia rinnovata con la Protezione civile».

«Inoltre, è andata a buon fine la gara sul noleggio di 8 elicotteri, due dei quali opereranno nel Palermitano a Boccadifalco e nel comune di Geraci sulle Madonie».

Infine Cordaro sottolinea, per la prima volta:

«utilizzeremo anche i droni per prevenzione e raccolta informazioni, ne abbiamo acquistati 90 con gare per 109 mila euro: 70 saranno usati per il monitoraggio nel territorio di Palermo”.