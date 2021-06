Sicilia sospende vaccinazioni AstraZeneca sotto i 60 anni. La decisione in una circolare firmata dal dirigente regionale per le attività sanitarie La Rocca.

Sicilia sospende vaccinazioni AstraZeneca sotto i 60 anni

Sicilia sospende vaccinazioni AstraZeneca sotto i 60 anni. Nell’isola si sospende il vaccino AstraZeneca in via cautelativa sotto i 60 anni.

La decisione si evince da una circolare firmata dal dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico ad interim della Regione Siciliana Mario La Rocca.

Nella circolare firmata da La Rocca si legge:

«Alla luce delle recenti notizie di stampa relative alle posizioni assunte dal presidente del Comitato tecnico scientifico,

in riferimento al bilancio rischi-benefici, circa la somministrazione del vaccino Vaxzevria (di AstraZeneca) ai soggetti di età inferiore ai 60 anni,

e in attesa di un pronunciamento ufficiale da parte del medesimo organo, si dispone in via cautelativa la sospensione con effetto immediato della somministrazione del vaccino AstraZeneca a tutti i cittadini di età inferiore ai 60 anni».

Il riferimento s’intende alla somministrazione delle prime dosi perché, scrive La Rocca:

«resta ferma, tuttavia, in assenza di evidenza scientifica contraria, la possibilità di procedere con l’inoculo della seconda dose di vaccino a quanti ne abbiano diritto».

Secondo quanto trapela, l’atteso parere del comitato tecnico scientifico sull’utilizzo del vaccino AstraZeneca per i giovani dai 18 anni in su,

considererà le indicazioni in merito già date dal ministero della Salute e dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa,

ovvero che per questo immunizzante si raccomanda un uso preferenziale per i soggetti over 60.

In queste ore ci sarebbe appunto una convergenza per “raccomandare” a questa categoria il vaccino anglosvedese.

Decisione questa che riapre il dibattito sulla possibilità di somministrare una dose diversa (cosiddetta ‘eterologa’) agli under 60 che,

hanno ricevuto la prima con Astrazeneca e sulla valutazione dei tempi del richiamo.

Gli esperti eleborano una sintesi dei loro pareri che, a quanto si è appreso, andrebbe verso una riorganizzazione complessiva della campagna vaccinale,

quindi anche della somministrazione delle diverse tipologie di vaccino a seconda delle età, alla luce del mutato quadro epidemiologico.

Ma le decisioni da adottare spetteranno comunque esclusivamente alla politica.