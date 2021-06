Impatto violento, giovane muore nel catanese. Auto contro scooter schianto mortale a Santa Maria di Licodia in provincia di Catania.

Impatto violento, giovane muore nel catanese. Incidente mortale stamane a Santa Maria di Licodia, nel Catanese.

La vittima è Riccardo Ventura un ragazzo di 20 anni. Il giovane è morto in seguito a uno scontro tra il suo ciclomotore e una Fiat Punto.

Lo schianto mortale è avvenuto in via Aldo Moro, Circonvallazione di Santa Maria di Licodia, poco distante dall’imbocco di via Cavaliere Bosco.

Il centauro, per motivi da chiarire sbalzato in aria e lo scooter ha urtato contro altri mezzi in transito, sfiorando un pedone che si trovava sulla traiettoria.

Sul luogo dell’incidente inviato subito l’elicottero del soccorso, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Sono in corso le Indagini per verificare la dinamica del sinistro stradale e accertare eventuali responsabilità.