Blitz dei finanzieri della GdF alla fiera di Catania. La presenza delle forze dell’ordine ha provocato lo scompiglio tra i venditori di merce contraffatta.

Blitz dei finanzieri della GdF alla fiera di Catania. I militari della guardia di finanza, in collaborazione con la polizia municipale irrompono nella fiera di Catania.

Sequestrate oltre 500 scarpe e alcune centinaia di capi di abbigliamento.

I militari sono intervenuti in corso Sicilia, piazza Grenoble, via Cosentino e via Rizzo, dove diversi cittadini extracomunitari erano presenti con bancarelle.

Gli ambulanti erano intenti alla vendita di merce esposta nei banchetti.

L’irruzione delle forze dell’ordine ha fatto scappere tutti, abbandonando sul posto scarpe e vestiti.

Per preservare la sicurezza dei numerosi cittadini presenti, i militari hanno deciso di desistere dall’inseguimento.

Oltre alle scarpe contraffatte, sequestrati oltre 200 articoli tra borse (Prada, Louis Vuitton, Gucci), abbigliamento e accessori (occhiali e cinture).