Trattativa Calcio Catania, Tacopina si allontana. L'avvocato italoamericano inoltra una manifestazione d'interesse alla Spal, società militante in Serie B. Il club estense conferma il dialogo con Tacopina.

Trattativa Calcio Catania, Tacopina si allontana

Trattativa Calcio Catania, Tacopina si allontana. Si complica la strada del closing relativo al Calcio Catania fra la SIGI e l’avvocato italoamericano Joe Tacopina.

Mentre l’attuale proprietà della società di via Magenta prosegue la ricerca di nuovi sponsor ed eventuali acquirenti per la cessione del club etneo,

pare che la trattativa con lo stesso Tacopina sia destinata a finire a ridosso dell’iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

Infatti in queste ultime ore hanno trovato conferma le indiscrezioni su un avvicinamento alla Spal da parte dell’imprenditore statunitense.

Secondo un comunicato ufficiale della squadra estense militante in Serie B, Tacopina avrebbe inoltrato una manifestazione d’interesse,

primo step importante per tenere in considerazione sia una possibile offerta (ancora non pervenuta) che un ingresso fra i soci emiliani dell’ex presidente di Venezia e Bologna.

Ecco il comunicato della Spal:

“Spal srl e avvocato Tacopina comunicano che, dopo lo scambio di informazioni avvenute tra le parti nelle ultime ore,

e in considerazione dell’apertura della proprietà all’ingresso nella partecipazione societaria di nuovi soggetti,

è iniziata un’analisi legata alla manifestazione d’interesse dimostrata”.

Infine specifica il comunicato:

“Tale manifestazione non ha ancora condotto alla formulazione di nessuna offerta”.