Calcio Catania-Comune Mascalucia, ok rateizzazione debito. Quella di oggi è stata una giornata chiave per la società di via Magenta per la riduzione del debito di 2,1 milioni di euro con il Comune di Mascalucia.

In data odierna, infatti, il Consiglio Comunale di Mascalucia ha approvato il nuovo regolamento comunale che disciplina le entrate per l’organo etneo.

Nello specifico il Consiglio ha ratificato un emendamento che prevede l’obbligo di presentazione di una fideiussione a garanzia del debito con il Comune di Mascalucia.

Inoltre l’emendamento in questione apre l’accesso anche alla possibilità di rateizzare un qualsiasi debito verso l’ente catanese entro un massimo di vent’anni.

Ed è in questo contesto che rientra il sopracitato debito di 2,1 milioni di euro del Calcio Catania,

debito che potrà essere spalmato negli anni in base ai prossimi accordi fra la SIGI e la giunta del Comune di Mascalucia.

A questo punto sarà decisivo il ruolo proprio della stessa giunta comunale, in attesa dell’approvazione di un nuovo regolamento in futuro.

Una notizia certamente importante per il destino del club etneo dal momento che il percorso per ridurre gli oneri debitori sarà più spedito a favore della SIGI.