Cadavere a Vaccarizzo con foro in testa. Si ipotizza che il corpo sia di un 26enne con precedenti. Indagano i carabinieri.

Cadavere a Vaccarizzo con foro in testa. Il corpo potrebbe essere di un uomo di 26 anni in avanzato stato di decomposizione ritrovato questo pomeriggio a Catania, in zona Vaccarizzo di Catania.

L’uomo potrebbe essere morto con un proiettile sparato alla testa, infatti il cranio presenterebbe un ampio foro.

Per ora non è dato sapere a quando risale la morte dell’uomo né la dinamica del presunto omicidio.

Fino a questo momento non è stato possibile identificare l’identità della persona perché le condizioni del cadavere sono in stato avanzato di decomposizione.

Sulla vicenda indagano i carabinieri del comando provinciale di Catania.