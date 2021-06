Incidente mortale a Patti, muore 29enne. Auto precipita giù da un viadotto con a bordo la conducente della vettura Marika Buttò.

Incidente mortale a Patti, muore 29enne

Incidente mortale a Patti, muore 29enne. Non si conoscono le cause del tragico sinistro stradale avvenuto la scorsa notte sul viadotto di Patti, in provincia di Messina.

Una Lancia Y è precipitata in piena notte, poco dopo l’una, con a bordo la donna che era al volante.

Marika Buttò, 29 anni, pattese, era da sola alla guida del veicolo finito fuori strada all’altezza del bivio di Moreri poco distante dai caselli della cittadina tirrenica.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sono iniziate immediatamente le indagini della polizia stradale di Sant’Agata di Militello e dei vigili del fuoco per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

Le verifiche per fare luce sul volo effettuato dal mezzo dopo aver infranto diversi metri di guard-rail. La vittima era impiegata in una caffetteria di Patti e stava tornando a casa dopo il lavoro.

Le ipotesi degli investigatori sono indirizzate a cause di un malore o un colpo di sonno.