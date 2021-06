Terremoto sulle Madonie, registrata doppia scossa. L’epicentro a circa 3 o 4 chilometri a sud ovest del centro abitato di Castelbuono.

Terremoto sulle Madonie, registrata doppia scossa

Terremoto sulle Madonie, registrata doppia scossa. La terra h tremato due volte nel pomeriggio sulla dorsale montuosa delle Madonie.

L’epicentro a circa 3 o 4 chilometri a sud ovest del centro abitato di Castelbuono.

Il primo tremore di 3.1 gradi della scala Richter registrata alle 14.22, la seconda dopo 41 secondi di 2.6 gradi.

Le due scosse sono state registrate a una profondità di 6 e 9 chilometri. Il terremoto, oltre che a Castelbuono, avvertito a Isnello, Gratteri, Collesano a Cefalù.

Il tremore sentito anche dalla popolazione di San Mauro Castelverde, Pollina, Petralia Soprana, Polizzi Generosa e Geraci Siculo.

Tanta paura per i residenti dei comuni, alcune persone sono scese in strada. Non si segnalano danni a persone o cose.