Mare a Catania, aperta la spiaggia libera Stromboli. Obiettivo del Comune è aprire le altre due spiagge libere entro la metà di giugno.

Mare a Catania, aperta la spiaggia libera Stromboli. Stamane tanti bagnati, inizia l’estate dei catanesi, a ingresso gratuito, nell’arenile comunale della Plaia di Catania.

La spiaggia libera numero 3 denominata “Stromboli” aprirà i battenti con largo anticipo rispetto agli anni scorsi e con aggiuntivi servizi funzionali.

La spiaggia pubblica attrezzata e degli annessi parcheggi e servizio bar saranno operativi per accogliere bagnanti e patiti della tintarella.

Grazie a un nuovo approccio amministrativo, nelle tre spiagge libere vi saranno facilitazioni per l’accesso dei diversamente abili alle strutture balneari.

Vi sarà attività di animazione per adulti e bambini, adeguamento delle strutture esistenti, sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti.

All’interno delle strutture installate aree di sgambettamento per cani, ma anche altri servizi completamene nuovi, come il wifi sugli spazi sabbiosi per l’accesso alla balneazione.

Tutti i servizi sono approntati rispettando gli obblighi del distanziamento anticovid.

La spiaggia libera n.3, si trova quasi alla fine del viale del viale Kennedy, nei pressi della zona di San Francesco La Rena.

Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è avviare entro pochi giorni anche nelle altre due strutture comunali i servizi di spiaggia libera gratuita

La seconda a partire la “Vulcano ” e successivamente la numero uno “Etna” in modo che prima del 15 giugno siano tutte operative e funzionali.

L’amministrazione comunale di Catania rende noto che nei giorni scorsi, ignoti, hanno tranciato i cavi dell’alimentazione della corrente elettrica della spiaggia libera n.3 “Stromboli”.

Il guasto riparato immediatamente ha consentito stamane il normale ricevimento dei bagnanti.

Sull’episodio i rappresentanti della ditta appaltatrice hanno sporto denunzia all’Arma dei Carabinieri.

Giovedì mattina, sul lungomare di roccia lavica, avranno inizio i lavori per realizzare l’accesso per i disabili nel borgo di San Giovanni Li Cuti.

Anche questa struttura, sarà realizzata con un nuovo sistema che ne aumenta la sicurezza e gli spazi per i diversabili.