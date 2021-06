Lega Pro approva nuovi criteri per i gironi. Per la stagione 2021/22 il Consiglio Direttivo di Lega Pro adotterà una suddivisione dei gironi di Serie C in base alla localizzazione geografica dei 59 club iscritti fra nord, sud e centro Italia.

Lega Pro approva nuovi criteri per i gironi. Arrivano importanti novità da parte del Consiglio Direttivo di Lega Pro sulla composizione dei gironi di Serie C per la stagione 2021/22.

Infatti i piani alti della Lega Pro hanno reso nota l’approvazione del criterio orizzontale per adottare una triplice divisione dei gironi.

In base a questo criterio i 59 club di Lega Pro farebbero parte del proprio girone in base alla propria localizzazione geografica fra nord, centro o sud Italia.

Tra i motivi alla base di questa decisione spicca la limitazione di costi aggiuntivi per le società iscritte,

costi inerenti, ad esempio, alle difficoltà economiche legate alle lunghe trasferte e in generale spostamenti faticosi.

Secondo un comunicato della Lega Pro, grazie all’ausilio del supporto CINECA stabilito a febbraio da parte dell’apposita Commissione,

si è potuto notare “un aumento di circa il 20% dei costi prendendo in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale”.

Queste le parole del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli:

“Il percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione pienamente condivisa, con una decisione democratica e responsabile”.

“La sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno operato in modo rapido e avveduto,

comprendendo il momento storico che stiamo attraversando”.