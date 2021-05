Elezioni universitarie a Catania, i nomi degli eletti. Copiosa affluenza alle urne on line per il rinnovo delle rappresentanze studentesche dell’Ateneo.

Copiosa affluenza alle urne on line per il rinnovo delle rappresentanze studentesche dell’Ateneo etneo per il biennio 2021-23.

Superato il 55% per il Senato accademico con 22.647 votanti e percentuali sopra il 50% per gli altri organi superiori dell’Ateneo come:

Consiglio di amministrazione (51,41%), Nucleo di valutazione (50,70%) e Comitato per lo sport universitario (51,54%).

Percentuali nettamente inferiori per le elezioni “in presenza” tenute nel 2018 (37%) e nel 2016 (33%).

A favorire l’affluenza alle urne il 25 e 26 maggio la modalità di voto, avvenuta per via telematica tramite la piattaforma Eligo voting.

Il sistema scelto dall’amministrazione guidata dal rettore Francesco Priolo in questa situazione di cautela e prevenzione rispetto alle condizioni epidemiologiche.

Questi i risultati provvisori delle votazioni:

Per il Senato accademico, con sei seggi in palio, la lista più votata è Arcadia-Nike che ha conquistato 3476 preferenze;

segue We Love Unict (3458) e La Finestra-Liberi di scegliere (3383).

Seguono Actea-Crediamoci (3013); Alleanza-Azione universitaria (2710) e Siamo Futuro-Libertas-Orizzonte Italia (2196).

Le liste sopracitate ottengono un seggio.

Nessun seggio per le liste:

Archè (1717), Università Popolare-SPL (1582) e Citing (736).

I probabili sei nuovi senatori accademici saranno Giuseppe Trovato (Arcadia Nike, 1544 preferenze), Alessandra Leonardi (We Love Unict, 1394),

Sara Zappulla (La Finestra-Liberi di scegliere, 1365), Marco Privitera (Siamo Futuro-Libertas-Orizzonte Italia, 989),

Eleonora Ardizzone (Actea-Crediamoci, 985) e Gianluca Garofalo (Alleanza-Azione universitaria, 706).

Il Consiglio di amministrazione:

Cambiamo Unict ha ottenuto 6963 preferenze segue Ripartiamo Unict (6410) e Sos Unict (5254).

I probabili eletti sono:

Andrea Girlando (Cambiamo Unict, 5411 voti) ed Enrico Rapisarda (Ripartiamo Unict, 4925).

Il Nucleo di Valutazione:

Cambiamo Unict ha totalizzato 7813 preferenze, Ripartiamo Unict ha ottenuto 5785 voti e Sos Unict, 4644.

I probabili eletti sono:

Roberta Nicotra (Cambiamo Unict, 6651) e Giuseppe Dimartino (Ripartiamo Unict, 3163).

Il Comitato per lo Sport universitario:

Cambiamo Unict ha ottenuto 7242 preferenze seguono Ripartiamo Unict (5395) e Sos Unict (5358).

I probabili eletti sono:

Emmanuele Consoli (Cambiamo Unict, 4919) e Mattia Di Stefano (Ripartiamo Unict, 4334).

Nel coordinamento della Scuola Facoltà di Medicina i probabili eletti sono:

Gaetano D’Arma (875 preferenze), Leonardo Tricomi (854), Andrea Bulgari (749) e Basilio Calà Lesina (647).

Oltre ai rappresentanti negli organi collegiali superiori in questa tornata designati i rappresentanti nei consigli di dipartimento e struttura didattica speciale e nei consigli dei corsi di studio.

I risultati provvisori delle elezioni studentesche sono disponibili al seguente link:

https://www.unict.it/it/ateneo/elezioni-studentesche-biennio-2021/2023