Etna, toccata e fuga con fontane di lava

La differenza rispetto a quello precedente riscontrata nel preludio, che sabato, in materia di inizio dell’attività stromboliana, è stato più lungo, con attività di degassamento molto intensa.

L’attività vulcanica ha interessato nuovamente il cratere di sud-est ed in particolare la bocca della Sella.

Il fenomeno è partito abbastanza rapidamente all’imbrunire di ieri con sbuffi di cenere, esplosioni stromboliane e poi fontane di lava alte tra i 400 e i 500 metri.

Ancora una volta, l’eruzione ha prodotto una colata lavica diretta verso sud-ovest e dunque verso il cratere del piano (caldera nata dall’eruzione del 122 a.c.).

I vulcanologi sostengono che in questo momento il sistema è in equilibrio poiché non vi sono state variazioni nel “Modus operandi” dell’Etna.

La colata generata dalle fontane è ormai in raffreddamento.

Eventi di bassa energia registrati relativamente alla Bocca Nuova.

La caduta di cenere localizzata a Piedimonte Etneo, così come nelle frazioni di Presa e Vena.

Nelle ultime ore, ” colpo di coda” dell’Etna. Una colonna di fumo si è alzata in cielo.

Il vulcano ha emesso cenere dalla bocca orientale del cratere di sud-est. Il materiale piroclastico è orientato verso est.

Umberto Trovato