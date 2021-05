Disservizi sulla A18, code tra Giarre e Fiumefreddo. stamane in direzione Messina si registrano forti rallentamenti e file chilometriche.

non si sono fatte attendere.

La voglia di svago in una giornata di primavera ha stimolato le gite fuori porta. Il tributo pagato: la confusione e il caos che hanno provocato lunghi incolonnamenti.

In particolare, sulla A18, stamane in direzione Messina si registrano forti rallentamenti e file chilometriche.

Il tratto interessato il tratto Giarre-Fiumefreddo per un cantiere a circa 7 km dal casello di Fiumefreddo.

I lavori hanno provocato un restringimento di 1,2 km a una sola corsia e un ulteriore restringimento della carreggiata,

presente a 2,5 km dal casello di Fiumefreddo per lavori in corso proprio in prossimità dello svincolo.

Registrati i soliti furbetti che utilizzano la corsia d’emergenza, che oltre a peggiorare la situazione, mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti.

All’inizio della prossima settimana prenderanno avvio altri interventi lungo la rete stradale sia sulla A18 sia sulla A20.

Il rischio che si prospetta con l’arrivo della “piena” estiva e il conseguente aumento del flusso veicolare, soprattutto nei fine settimana, la situazione diventi preoccupante.