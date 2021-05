Covid in Sicilia, 238 nuovi casi e 2 decessi. I test eseguiti sono pochi, 11.010, ieri erano più del doppio. Catania sempre prima nei contagi.

Covid in Sicilia, 238 nuovi casi e 2 decessi

Covid in Sicilia, 238 nuovi casi e 2 decessi. I contagi sono in calo rispetto ai 350 di ieri. Pochi però i test eseguiti, 11.010 ieri. il tasso di positività sale da 1,8 a 2,1%.

I morti nelle ultime 24 ore sono 2, i guariti 575. Nelle terapie intensive sono ricoverate 104 persone (2 in più di ieri).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Catania 67; Messina 49; Palermo 43; Siracusa 24; Trapani 20; Ragusa 17; Caltanissetta 17; Agrigento 1 e 0 a Enna.

In Italia calano ancora i contagi e le vittime.

i nuovi positivi in tutto il Paese sono 3.995, ieri erano 4.717. Le vittime in un giorno sono 72 (il minimo da inizio anno), mentre ieri erano 125.

I test eseguiti sono 179.391 (ieri 286.603). Il tasso di positività è il 2,2%, in aumento rispetto all’uno virgola sei per cento di ieri.

I casi dall’inizio dell’epidemia sono complessivamente 4.192.183, i morti 125.225.

Dimessi e guariti sono 3.785.866 (6.573 in più rispetto a ieri). I positivi attuali sono 281.092 (2.652 in meno di ieri).

In isolamento domiciliare registrate 270.521 persone (2.305 meno rispetto a ieri).

In terapia intensiva per il Covid ricoverate 1.410 persone, in calo di 20 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 48 (ieri 64).

I pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.161, 327 in meno nelle ultime 24 ore.