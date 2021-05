Figc delibera termini per iscrizione ai campionati. Il Consiglio Federale approva il manuale delle licenze nazionali per la stagione 2021/22: il 28 giugno è il termine ultimo per la presentazione della documentazione per l’iscrizione ai campionati.

Figc delibera termini per iscrizione ai campionati

Figc delibera termini per iscrizione ai campionati. Arrivano importanti aggiornamenti per quanto concerne il percorso d’iscrizione ai campionati calcistici per la stagione 2021/22.

In questi ultimi giorni, infatti, il Consiglio Federale della FIGC ha emanato il manuale delle licenze nazionali per la prossima stagione sportiva.

Secondo la nota ufficiale la Federcalcio ha decretato il 28 giugno come termine perentorio “per la presentazione della documentazione per l’iscrizione ai campionati”.

Inoltre è prevista la data di giovedì 8 luglio per la comunicazione dell’istruttoria alle società iscritte, mentre il 15 luglio è in programma una riunione del Consiglio Federale per eventuali ricorsi.

Altre sostanziali novità riguardano invece l’istituzione di un tavolo di crisi da parte della FIGC per aiutare i club in difficoltà economiche.

L’obiettivo è quello di “approfondire le soluzioni più urgenti e favorire le condizioni ideali affinché il sistema torni in sicurezza”,

attenuando così il gap finanziario fra le società calcistiche scaturito dalla pandemia in vista dei prossimi campionati professionistici.

Una notizia certamente considerevole per il Calcio Catania, la cui attuale proprietà della SIGI è al lavoro per garantire la sopravvivenza della matricola 11700 e contestualmente l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C,

scongiurando, dunque, il rischio del fallimento e proseguendo le trattative di cessione del club oltre che la diminuzione del debito societario.

Infine, la FIGC ha ufficializzato il periodo di mercato estivo per la prossima stagione da giovedì 1 luglio a martedì 31 agosto,

mentre per la sessione invernale si potrà procedere con la campagna trasferimenti da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022.