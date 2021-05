Catania, notte di baldoria e assembramenti. La lotta al rispetto delle regole anti-covid non conosce sosta. Dispersi numerosi gruppi di ragazzi.

Catania, notte di baldoria e assembramenti

Catania, notte di baldoria e assembramenti. I contagi calano di poco, ma la lotta al rispetto delle regole anti-covid non conosce sosta.

In particolare l’attenzione delle forze dell’ordine si concentra sui temuti assembramenti. Nonostante l’ordinanza comunale e le rigide restrizioni per contenere il Covid 19, centinaia di giovani hanno affollato le piazze catanesi.

Durante i servizi interforze serali e notturni predisposti dalla Questura di Catania, a seguito delle determinazioni assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica presso la Prefettura,

sono stati dispersi numerosi assembramenti presenti in particolar modo nel centro storico con interventi equilibrati ma decisi del personale interforze impegnato nei controlli.

La polizia locale è intervenuta alle 21.20 in piazza Currò, dove una telefonata anonima segnalava alcune eccessi da parte di un gruppetto formato da 30 persone.

Subito intervenute le forze di polizia che hanno allontanato i giovani.

Alle 21.30 in via Auteri è stato disperso un assembramento di un centinaio di ragazzi intenti a bere e conversare in strada.

Pochi minuti dopo in via S. Orsola, segnalato un assembramento di circa 80 giovani e altri 80, non si esclude fossero gli stessi poi ornati, subito allontanati alle 23, un’ora dopo l’orario del coprifuoco.

Un altro maxi assembramento di ragazzi (un centinaio circa) è stato disperso in via Gemmellaro. Si segnala l’assembramento con rissa avvenuti venerdì sera in piazza Sciuti.