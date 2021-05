Covid in Sicilia, 557 nuovi positivi e 10 morti. I test eseguiti nelle ultime 24 ore sono 20 mila. A Catania calano i contagi, Palermo torna la prima.

Covid in Sicilia, 557 nuovi positivi e 10 morti. I contagi sono 16 in meno rispetto a ieri. I test eseguiti nelle ultime 24 ore sono 20.000. Il tasso di positività sale dal 2,5 al 2,7%.

Le vittime sono 10, i guariti poco più di mille. Negli ospedali sono ricoverate per Covid 947 persone (16 meno di ieri), nelle terapie intensive 114 (6 meno di ieri).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Palermo 197; Catania 99; 81 Ragusa; Messina 49; Agrigento 45; Siracusa 40; Trapani 30; Caltanissetta 16 e 0 a Enna.

In tutta Italia leggero calo dei contagi e delle vittime.

I nuovi positivi in tutto il Paese sono 6.659, ieri erano 7.567. Le vittime in un giorno sono 136, in calo rispetto alle 182 di ieri.

I test eseguiti sono 294.686 (ieri 298.186). Il tasso di positività è il 2,2%, in calo rispetto al 2,5% di ieri. I casi dall’inizio dell’epidemia sono complessivamente 4.153.374, i morti 124.063.

Dimessi e guariti hanno raggiunto complessivamente quota 3.696.481, con un incremento di 13.292 unità nelle ultime 24 ore.

I positivi attuali sono 332.830, in calo di 6.776 rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.805, 55 in meno rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 63 (ieri 99).

Nei reparti ordinari sono ricoverate 12.493 persone, 557 meno di ieri.