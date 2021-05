Stadio "Angelo Massimino" verso una riprogettazione. Per il progetto di riqualifica dell'impianto sportivo catanese stanziati un totale di circa 6 milioni di euro da parte della giunta di Catania.

Stadio “Angelo Massimino”, nuovo progetto di restyling

Stadio “Angelo Massimino”, nuovo progetto di restyling. L’impianto sportivo catanese di piazza Spedini che attualmente ospita le gare del Calcio Catania cambierà aspetto e dettagli strutturali.

Ad annunciarlo il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore allo sport Sergio Parisi attraverso un comunicato stampa del Comune di Catania.

In base alla nota ufficiale si tratta di un progetto di restyling che giunge alle pendici dell’Etna ventiquattro anni dopo le Universiadi,

restyling tra l’altro possibile grazie ai fondi comunitari del Patto di Catania “finalizzati a riqualificare spazi pubblici della città”, pari a 4,4 milioni di euro,

e ai fondi comunitari del Pon Metro pari a 1,5 milioni che, invece, sarebbero inerenti all’area del Cibalino, accanto all’impianto principale di piazza Spedini,

e che sarebbero destinati “a scopi sociali, in collaborazione con le associazioni del territorio”,

arrivando così a un totale di circa 6 milioni di euro.

Nello specifico le modifiche più significative del “Cibali” riguarderebbero in primis una modernizzazione del manto erboso attraverso un “innesto di erba artificiale con quella naturale”,

la realizzazione di un nuovo impianto di drenaggio, l’installazione del tabellone luminoso al posto di quello in disuso allo stato attuale,

e soprattutto la presenza di più di ventimila seggiolini colorati nel settore della Tribuna B che andrebbero a comporre lo stemma della squadra etnea.

E fra le altre idee di ristrutturazione previsti lavori di rifacimento per la pista d’atletica attorno al campo,

la costruzione di nuovi spogliatoi sia per gli atleti che per gli arbitri, una riqualificazione dei servizi igienici in tutti i settori dello stadio,

riqualifica che, infine, toccherebbe anche il sottopassaggio per l’ingresso in campo e le zone riservate ai giornalisti come la sala stampa e la mix-zone.

Queste le parole del sindaco di Catania Salvo Pogliese:

“Stiamo puntualmente mantenendo un impegno assunto con i catanesi nei mesi scorsi quale concreto contributo a imprimere una svolta alle fortune calcistiche del Calcio Catania, dopo le tribolazioni degli ultimi anni”.

“Sono interventi di adeguamento che servono a rendere più confortevole il godimento dagli spalti degli eventi sportivi e i concerti, come accade ormai negli stadi più moderni,

ma anche a riqualificare tutto l’impianto ormai inadeguato per la storia e la tradizione di una grande città,

che crede nello sport come fattore di coesione e promozione sociale”.

Spiega il primo cittadino:

“Insieme alla riduzione del costo di concessione dell’impianto e all’azzeramento delle tasse per la pubblicità che abbiamo già realizzato,

l’ammodernamento del Massimino è il nostro ulteriore contributo concreto per risollevare le sorti del Catania Calcio, che attraversa un delicato momento, nel tentativo di scongiurare nuovamente il rischio del fallimento”.

“Noi ancora una volta stiamo facendo la nostra parte con serietà ed entusiasmo e per questo ringrazio l’assessore Parisi e il dirigente comunale Fabio Finocchiaro,

che hanno lavorato proficuamente per raggiungere l’obiettivo di rendere il Massimino uno stadio moderno, adeguato a chi vuole investire con autentica passione per il Catania 1946″.

Conclude Pogliese:

“Per quanto ci riguarda, le chiacchiere stanno a zero. Noi continuiamo a lavorare producendo fatti concreti,

sostenendo chiunque voglia portare contributi effettivi a questa ennesima sfida per la Città;

per continuare una passione calcistica interpretata dalla storica matricola 11700, che non va tradita da tornaconti e utilitarismi personali”.

Infine anche Nico Le Mura, amministratore unico della società di via Magenta, ha espresso la sua soddisfazione per il progetto di miglioramento del “Massimino”.

Nico Le Mura dichiara:

“Il restyling dello stadio ci consentirà anzitutto di riservare ai tifosi rossazzurri un’accoglienza migliore,

considerando in particolare i nuovi seggiolini, i miglioramenti previsti per le tribune, la riqualificazione dei servizi igienici e il moderno tabellone luminoso”.

“Per i calciatori e i tecnici, inoltre, saranno certamente importanti le novità relative al manto erboso e agli spogliatoi”.

“Per i giornalisti e gli operatori televisivi, ancora, una nuova sala stampa è semplicemente fondamentale”.

Conclude l’amministratore:

“Ringraziamo l’amministrazione comunale per aver individuato l’opportunità di dotare il Calcio Catania di un ulteriore strumento di crescita,

e ci auguriamo che i tempi di avvio e completamento dei lavori siano in linea con le nostre esigenze,

predisponendoci in tal senso a garantire massima collaborazione”.