Denise Pipitone, lettera anonima al legale della famiglia. Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, mamma della bimba rapita a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004 lancia un appello.

«Ho ricevuto questo pomeriggio una lettera anonima, come tante altre in passato, che conteneva però alcuni elementi di novità che non erano stati riferiti mediaticamente».

Continua Frazzitta:

«A questa persona, che ringrazio per il suo senso civico, chiedo di potersi mettere in contatto con me assicurando la massima riservatezza».

Il penalista, è intervenuto ieri sera nella trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, ha aggiunto di avere ricevuto la lettera nel suo studio e di avere in parte riscontrato quelle rivelazioni:

«Adesso abbiamo bisogno di un altro passo per questo è importante che l’autore di questo anonimo si faccia sentire».