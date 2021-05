Covid in Sicilia, 603 nuovi casi e 19 morti. In calo i test effettuati sono solo 20.207 (ieri erano circa 26.300). Quattro contagi in meno rispetto a ieri.

Covid in Sicilia, 603 nuovi casi e 19 morti. Quattro contagi in meno rispetto a ieri. In calo i test eseguiti, 20.207 (contro i circa 26.300).

La percentuale di positivi sale dal 2,3% al 3%. La Regione Sicilia è settima per numero di contagi giornalieri.

I morti sono 19, i guariti 1.454. I ricoverati negli ospedali sono 1.007, 37 in meno rispetto a ieri.

In terapia intensiva i pazienti sono 124, uno in meno rispetto a ieri.

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Catania 183; Palermo 179; Agrigento 67; Messina 65; Siracusa 51; Trapani 31; Caltanissetta 17; Ragusa 6 e 4 a Enna.

In Italia aumentano i contagi e calano i morti.

I positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 8.085, ieri erano 7.852.

Le vittime in un giorno sono 201, in calo rispetto alle 262 di ieri.

I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono 287.026 (ieri erano 306.744). Il tasso di positività è il 2,8%, stabile rispetto al 2,5% di ieri.

i casi dall’inizio dell’epidemia sono complessivamente 4.139.160, i morti 123.745.

Dimessi e guariti hanno raggiunto quota 3.669.407, con un incremento di 14.295 unità nelle ultime 24 ore

I positivi attuali sono 346.008, in calo di 6.414 rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid sono 1.893, 99 meno rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, gli ingressi giornalieri sono 81 (ieri 91).

Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 13.608 persone, 672 meno di ieri.