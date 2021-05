Coronavirus in Sicilia, 607 contagi e 22 morti. I test eseguiti sono circa 26.300. A Catania i nuovi affetti da covid-19 restano ancora alti.

Coronavirus in Sicilia, 607 contagi e 22 morti. I nuovi casi in calo rispetto agli 894 di ieri. I test eseguiti sono circa 26.300. La percentuale di positivi scende dal 3,2 al 2,3%.

I decessi sono 22, i guariti più di 2.700. Negli ospedali sono ricoverate 1.044 persone (48 meno rispetto a ieri), in terapia intensiva 125 (8 meno).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Catania 247; Palermo 75; Messina 70; Siracusa 56; Caltanissetta 46; Agrigento 43; Enna 25; Ragusa 23 e 22 a Trapani.

In Italia leggero aumento dei contagi, alto il numero dei morti.

I nuovi positivi in tutto il paese sono 7.852, ieri erano 6.946. Le vittime in un giorno Sono 262, in aumento rispetto alle 251 di ieri.

I test eseguiti sono 306.744 (ieri 286.428). Il tasso di positività è il 2,5%, in discesa rispetto al 3,4% di ieri. I casi dall’inizio dell’epidemia sono complessivamente 4.131.078, i morti 123.544.

Dimessi e guariti riguardano 3.655.112 persone, con un aumento di 19.023 unità nelle ultime 24 ore. I positivi attuali sono 352.422, in calo di 11.437 rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.992, in calo di 64 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 91 (ieri 100).

Nei reparti ordinari sono ricoverate 14.280 persone (657 meno di ieri).