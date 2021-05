Nuove strutture vaccinali nel catanese. Sopralluoghi ad Acireale, Sant’Agata Li Battiati e Misterbianco e Caltagirone che ospiteranno i nuovi hub.Nuove strutture vaccinali nel catanese. Sopralluoghi ad Acireale, Sant’Agata Li Battiati e Misterbianco e Caltagirone che ospiteranno i nuovi hub.

Nuove strutture vaccinali nel catanese. Saranno inaugurati nel fine settimana i nuovi 4 hub vaccinali dell’area metropolitana di Catania.

Stamane il commissario ad acta, Pino Liberti, assieme al capo della protezione civile regionale, Salvo Cocina, ha effettuato un sopralluogo ad Acireale, Sant’Agata Li Battiati e Misterbianco.

I tre comuni, assieme a Caltagirone, ospiteranno i nuovi centri vaccinali. I lavori procedono spediti e i tempi previsti saranno rispettati.

Muratori, pittori ed elettricisti lasceranno il posto al personale delle pulizie e agli addetti che dovranno occuparsi degli allestimenti.

Acireale e Caltagirone avranno oltre 50 box per ospitare le postazioni vaccinali, le aree anamnesi e le aree per il rilascio ricevute. Altrettante le postazioni a Caltagirone. A Sant’Agata Li Battiati i box saranno 45, a Misterbianco 20.

A regime Acireale e Caltagirone potranno vaccinare 1000 persone al giorno, Sant’Agata Li Battiati 700, Misterbianco 500.

Pino Liberti commissario ad acta spiega:

«Da metà maggio, come già anticipato avremo la possibilità di vaccinare, complessivamete 11000 mila persone al giorno.

L’apertura dei nuovi hub e la possibilità di vaccinare a partire dai 16 anni in su darà sicuramente un ulteriore impulso alla campagna vaccinale».

Liberti precisa che, “di concerto con la protezione civile, è stato messo a punto un piano che prevede ingressi differenziati per i prenotati e non prenotati”.

Acireale ospiterà un grande struttura vaccinale.

Oltre ai 4 nuovi hub è in allestimento anche un nuovo drive in permanente allo stadio di Acireale. Anche in questo caso è questione di giorni.

Salvo Cocina, capo della protezione civile regionale evidenzia:

«Abbiamo verificato stamattina, insieme con i sindaci e i tecnici del dipartimento regionale e dei comuni, lo stato di esecuzione dei lavori in somma urgenza affidati a ditte specializzate».

«In meno di due settimane i cantieri hanno raggiunto gli obiettivi fissati».

Aggiunge Cocina:

«Adesso siamo pronti ad aprire al pubblico ed entrare nel vivo della fase due che vede l’apertura di 17 centri di vaccinazione in tutta la Sicilia».

«Il modello d’intervento collaudato in questi mesi che vede una proficua collaborazione con l’Asp di Catania e gli uffici del Commissario ad Acta Liberti,

sta dando risultati soddisfacenti e ci lascia ben sperare per mettere la parola fine grazie ai vaccini a questa emergenza sanitaria».