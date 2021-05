“Non vogliamo più proclami ma fatti” la risposta all’imprenditore americano Tacopina

Catania Calcio sulla trattativa Sigi-Tacopina – video

Catania Calcio sulla trattativa Sigi-Tacopina – video. Conferenza stampa di chiarimento a Torre del Grifo, dopo l’ultima offerta di Tacopina,

da parte dei massimi esponenti della SIGI (società che detiene la proprietà del Catania).

Alla conferenza hanno preso parte, oltre al presidente Giovanni Ferraù presidente cda Sigi, i consiglieri Gaetano Nicolosi (investitore di maggioranza),

Giovanni Palma, Riccardo Salice e l’amministratore unico dell’elefantino Nico Le Mura.

Queste le parole pronunciate dall’avv. Ferraù, all’inizio della conferenza stampa:

“Rilanciare il Calcio Catania”, “salire in Serie B e tornare in A quanto prima”.

L’incontro organizzato per chiarire la posizione della SIGI, nei confronti dell’ultima offerta da un milione e mezzo, formalizzata da Joe Tacopina.

Il presidente Ferraù ribadisce la posizione della società e dei ventiquattro soci facenti parte di Sigi:

“c’è grande coesione tra i soci e la linea comune è di continuare a sostenere il Calcio Catania e di rilanciarlo verso grandi traguardi».

Evidenzia il presidente, servono fondi e l’offerta di un milione e mezzo è insufficiente per poter salvare Il Catania dal fallimento:

“Servono ben Quattro milioni per risollevare il Catania”, questo il grido di Ferraù che cerca degli investitori entro il 25 maggio.

Meno di un mese di tempo quindi per trovare l’ancora di salvezza da parte della Sigi.

Società che non riesce più a sostenere il notevole esborso economico provocato dai debiti in essere presenti e incombenti sul Calcio Catania.

Si parla di ben ventisei milioni di euro per l’area sportiva e sedici invece da dare ai vari creditori.

Ma il presidente del Calcio Catania ribadisce che bastano solo quattro milioni per il momento per poter mettere al sicuro la società.

Quasi un grido di aiuto, nei confronti di altri investitori e dello stesso Joe Tacopina, che asserisce Ferraù: “è rimasto alla finestra ad aspettare”.

“SIGI non vuole un euro, chiediamo che qualcuno entri nel Calcio Catania”. Così risponde Ferraù alle svariate domande dei giornalisti che lo incalzano.

Resta ancora in stallo, se non addirittura fallita, la trattativa con Joe Tacopina e la Sigi, a quanto emerge dalle parole di Ferraù.

Quest’ultimo aveva proposto all’Imprenditore americano un esborso di tre milioni di euro e l’entrata nella società Calcio Catania,

con l’acquisizione del cinquantuno percento di quest’ultima e anche la presidenza.

Dal discorso di Ferraù emerge tanto rammarico e preoccupazione per le sorti del Catania, e ribadisce:

“se Sigi dovesse mettere tre, quattro milioni lo farebbe subito, ma se si parla di sei, otto milioni avrebbe delle difficoltà”.

Contiua il presidente del CDA, che in realtà gli 800.000 euro anticipati da Tacopina non sono serviti per poter pagare gli stipendi, ma sono stati stanziati per il pagamento dei vari debiti.

È intervenuto anche l’avvocato Giuseppe Augello, il quale si è occupato in prima persona della trattativa con Tacopina.

Ha asserito l’avvocato sulla questione degli investimenti e sulla stessa trattativa, che i debiti del Calcio Catania sono molto inferiori ai quaranta milioni ipotizzati precedentemente.

Inoltre, continua l’avvocato, i pagamenti dei debiti sia per l’area sportiva che per quella istituzionale possono essere dilazionati nel tempo.

Emerge qualche preoccupazione dalle parole di Ferraù il quale ribadisce più e più volte la necessità di salvare la Matricola.

Le sorti del Calcio Catania, mai come in questo mese sono appese a un filo, in attesa di un destino magari finalmente favorevole.

Tancredi Condorelli