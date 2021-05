Covid in Sicilia, 589 positivi e 6 morti. I test eseguiti nelle ultime 24 ore sono 19.530. Palermo ancora prima per contagi nell’isola.

Covid in Sicilia, 589 positivi e 6 morti. I Contagi sono 95 in più rispetto a ieri. I test eseguiti nelle ultime 24 ore sono 19.530.

Il tasso di positività scende dal 3,4 di ieri al 3% oggi. I morti sono 6, i guariti 498.

Nelle rianimazioni sono ricoverate 131 persone (5 in meno).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Palermo 252; Catania 112; Ragusa 64; Siracusa 62; Messina 46; Caltanissetta 28; Trapani 20; Enna 4 e Agrigento 1.

Calano i positivi in Italia ma resta alto il numero delle vittime.

I nuovi positivi in tutto il paese sono 5.080, ieri erano 8.292. Sono 198 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 139 di ieri.

I test eseguiti sono 130.000 (ieri 226.006), il tasso di positività è il 3,9%, in aumento rispetto al 3,7% di ieri.

I casi dall’inizio dell’epidemia sono complessivamente 4.116.287, i morti 123.031.

I dimessi e i guariti hanno raggiunto quota 3.619.586, con un aumento di 15.063 unità nelle ultime 24 ore.

I positivi attuali sono 373.670, in calo di 10.184 rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.158, in calo di 34 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 80 (ieri 103). Nei reparti ordinari sono ricoverate 15.427 persone (7 in più di ieri).