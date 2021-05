Playoff Catania-Foggia 1-3, etnei spaesati nella ripresa. Termina dopo un solo turno la corsa ai playoff per il Catania, protagonista di un match tanto dinamico quanto spezzato sul profilo tattico. Sarà il Bari il prossimo avversario del Foggia.

Playoff Catania-Foggia 1-3, etnei spaesati nella ripresa. Il Catania ospita il Foggia allo stadio “Angelo Massimino” nel primo turno secco di playoff, in palio la promozione in Serie B.

Le due squadre posizionatesi rispettivamente al sesto e nono posto in classifica si incontrano nuovamente dopo il confronto nell’ultima giornata di regular season.

Per la formazione etnea mister Baldini conferma il 4-3-3. Tra i pali titolare Miguel Angel Martinez.

Nel quartetto difensivo il tecnico sceglie i terzini Luca Calapai e Giovanni Pinto assieme alla coppia centrale Silvestri-Giosa, quest’ultimo al rientro in campo dopo la squalifica per somma di ammonizioni.

Foto Riccardo Caruso

A centrocampo conferma per i mediani Nana Welbeck e Jacopo Dall’Oglio a supporto del playmaker Luis Maldonado.

Nel reparto offensivo profondità di campo affidata al centravanti Manuel Sarao, anche lui recuperato dopo un’assenza per infortunio, e ad Antonio Piccolo e Reginaldo sugli esterni.

Anche il Foggia riprende l’approccio all’ultima gara contro i rossazzurri e scende in campo con il consueto 3-5-2.

In porta novità dal primo minuto per l’estremo difensore classe 1982 Ermanno Fumagalli.

Nel tridente di difesa titolari i laterali Stefano Salvi e l’ex rossazzurro Lorenzo Del Prete con Gabriele Germinio in mezzo.

Sulle corsie esterne spazio a Sedrick Kalombo e Roberto Di Jenno,

mentre sulla mediana conferma per Gaetano Vitale e Vincenzo Garofalo sulla stessa linea del regista Michele Rocca.

Infine in attacco titolare il duo offensivo composto da Alessio Curcio, altro ex del match, e da Ibourahima Balde.

Sin da subito il match prende una piega tanto dinamica quanto reattiva, soprattutto sulla sponda etnea in cui il Catania non perde tempo a svegliare gli animi.

Tant’è vero che Maldonado realizza il primo squillo di gara dopo circa trenta secondi dal fischio d’inizio,

calciando da fuori area al volo e ricevendo la respinta composta di Fumagalli.

Foto Riccardo Caruso

Inoltre il playmaker rossazzurro si mette in mostra anche all’ottavo minuto su calcio di punizione, ma anche in questo caso Fumagalli risponde presente senza subire gol.

In questi istanti iniziali di gioco è possibile evidenziare un atteggiamento aggressivo da parte del Catania che porta costantemente avanti il pressing oltre la propria metà campo.

Discorso diverso, invece, per il Foggia che preferisce conservare le proprie energie nei contrasti a uomo tenendo botta alla propositività avversaria e avanzando solo gradualmente.

E così anche al minuto 16 la squadra siciliana impegna i pugliesi con Dall’Oglio che senza marcatura addosso tenta il tiro a giro sfiorando leggermente la traversa.

Inoltre il Catania si avvicina al vantaggio due minuti dopo quando Reginaldo prova la spizzata di testa su corner trovando la parata in tuffo di Fumagalli:

per il portiere rossonero si tratta del terzo intervento a salvare la porta nei primi venti minuti del match.

Ciononostante il Foggia riesce a trovare la reazione concreta a partire dalla prima mezz’ora di gioco sfruttando una disattenzione della difesa etnea.

In questi frangenti, infatti, i rossoneri dapprima si rendono pericolosi sotto porta grazie all’inserimento di Curcio in area senza però agganciare la sfera sul cross di Di Jenno,

e poi esattamente al minuto 33 quando Garofalo non sfrutta al meglio il corridoio centrale dal limite e calcia senza potenza rimediando la facile parata di Martinez.

Tuttavia al Foggia serve soltanto un minuto in più per consacrare il recupero della compattezza in campo e capitalizzare il vantaggio.

Così al minuto 34 è Balde che, sull’appoggio di testa da parte di Curcio, nella ripartenza si libera dalla marcatura di Giosa a ridosso dell’area,

e davanti la porta beffa Martinez calciando sul secondo palo e siglando la rete dello zero a uno.

Foto Riccardo Caruso

A questo punto si invertono i ruoli in campo, con il Foggia che prende coraggio insidiando gli avversari e il Catania meno propositivo di fronte alle manovre d’attacco rossonere.

A tal proposito è da evidenziare la duplice occasione di Curcio al quarantaquattresimo,

minuto in cui inizialmente calcia in scivolata a tu per tu con Martinez,

e dopo provando lo stacco di testa approfittando dell’errore nella marcatura di Silvestri su calcio d’angolo.

Al rientro dagli spogliatoi mister Baldini opera il primo cambio di gara sostituendo Pinto per Zanchi, probabilmente a causa di un infortunio.

Dall’altro lato mister Marchionni per i satanelli preferisce mantenere lo stesso assetto del primo tempo senza apportare modifiche.

A pochi minuti dalla ripresa il Catania non perde tempo a cercare l’affondo vincente per pareggiare i conti e si dimostra subito pimpante.

Infatti al minuto 49 i rossazzurri reclamano un calcio di rigore durante una ripartenza in cui Sarao rimane a terra,

mentre successivamente Calapai recupera il pallone e calibra il sinistro conquistando un corner sulla parata di Fumagalli.

L’approccio alla gara a viso aperto degli etnei si palesa anche al minuto 51 nel corso di una carambola che vede i siciliani sfiorare in più occasioni il gol del pareggio.

Nello specifico è dapprima Reginaldo a sprecare la chiara occasione da rete con una conclusione di prima poco insidiosa che Fumagalli respinge miracolosamente,

e subito dopo è il turno di Maldonado, il quale dalla lunga distanza colpisce il palo ma impegnando comunque il portiere rossonero nella respinta.

Foto Riccardo Caruso

Così, alla fine di quest’azione rocambolesca, Piccolo prende possesso della palla e tenta il tiro all’angolino ricevendo la deviazione in corner della difesa foggiana.

Alla luce di una maggior reattività mister Baldini sceglie di far entrare Golfo al posto di Reginaldo,

mantenendo il 4-3-3 ma inserendo forze fresche sugli esterni per spingere lateralmente.

Nonostante la presa di posizione marcata del Catania alla ricerca assidua della parità,

il Foggia si dimostra superiore nella lettura tattica dell’avversario e condanna gli etnei al raddoppio al minuto 63.

In questa occasione, infatti, Salvi tende un cross dalle retrovie per Curcio che si lancia verso la porta avversaria superando la difesa catanese,

raddoppiando con la suola Martinez in uscita e appoggiando in rete il tap in in equilibrio precario per il gol dello zero a due.

Sulla sponda etnea arrivano altri cambi da parte di mister Baldini, ma stavolta propedeutici a un passaggio al 4-4-2 per compensare i vuoti in difesa.

In particolare il tecnico etneo sostituisce Di Piazza per Piccolo e Manneh per Dall’Oglio, i quali immediatamente partecipano alle costruzioni offensive.

E difatti i cambi in casa Catania regalano soddisfazioni agli etnei, i quali riescono ad accorciare le distanze sul punteggio di uno a due al sessantottesimo,

minuto in cui Maldonado capitalizza la punizione da fuori area con l’ausilio di un rimbalzo centrale che inganna Fumagalli prima di insaccarsi in rete.

Foto Riccardo Caruso

Tuttavia il calcio piazzato a favore dei siciliani non basta per ristabilire un equilibrio,

tant’è vero che al minuto 72 il Foggia non esita a imporre il tris al “Massimino” assaporando pian piano il passaggio del turno.

Stavolta a scrivere la terza sentenza è di nuovo Balde, il quale ancora una volta sfrutta le lacune del reparto difensivo etneo per lanciarsi in porta da solo,

calciando sul primo palo a tu per tu con Martinez e siglando la doppietta valida per il gol dell’uno a tre.

A questo punto del match mister Marchionni corre ai ripari effettuando i primi cambi per i rossoneri,

facendo entrare dapprima Said per Vitale e a dieci minuti dalla fine Galeotafiore per Del Prete per aumentare l’intensità in fase di ripiego.

Ma la risposta del Catania giunge soltanto al minuto 78 quando Di Piazza tenta lo stacco di testa ma Fumagalli nega la gioia del gol ai siciliani.

Anche negli ultimi frangenti di gara il Catania fatica nel ribaltare il risultato come nell’ultima giornata di campionato.

subendo il dominio dei pugliesi in termini di dialogo fra reparti e reattività nelle manovre offensive.

Di contro il Foggia riesce a tenere costanza di possesso palla impedendo agli etnei di rendersi pericolosi in contropiede.

Così anche nei cinque minuti di recupero a fine secondo tempo durante i quali la formazione etnea sembra non essere capace a imporsi sugli avversari rossoneri.

Foto Riccardo Caruso

Dunque il Foggia conquista l’accesso al secondo turno di playoff ed esce dal “Massimino” in pompa magna avendo il Bari in trasferta come prossimo avversario.

Per il Catania, invece, termina immediatamente il cammino dopo la regular season,

sebbene dopo una gara giocata tanto a ritmi elevati quanto poco elogiabile dal punto di vista della tenuta avversaria in campo,

essendo ora decisivo il destino della società etnea sul fronte del closing con Joe Tacopina in seguito all’offerta pervenuta alla SIGI Spa da parte dello stesso avvocato italoamericano.

CATANIA-FOGGIA 1-3

CATANIA (4-3-3): Martinez; Calapai, Silvestri, Giosa (86′ Rosaia), Pinto (46′ Zanchi); Welbeck, Maldonado, Dall’Oglio (67′ Manneh); Piccolo (67′ Di Piazza), Sarao, Reginaldo (58′ Golfo).

A disp. di Baldini: Santurro, Sales, Claiton, Zanchi, Izco, Rosaia, Manneh, Di Piazza, Golfo, Vrikkis.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Salvi (95′ Cardamone), Germinio, Del Prete (82′ Galeotafiore); Kalombo, Vitale (78′ Said), Rocca, Garofalo (95′ Moreschini), Di Jenno; Curcio (95′ Pompa), Balde.

A disp. di Marchionni: Di Stasio, Jorio, Galeotafiore, Pompa, Iurato, Morrone, Cardamone, Moreschini, Said, Dema, D’Andrea, Nivokazi.

ARBITRO: Valerio Maranesi (Ciampino)

AMMONIZIONI: Vitale (FG), Balde (FG), Silvestri (CT), Calapai (CT), Said (FG).

RECUPERO: 2′ p.t.; 5′ s.t.

MARCATORI: 34′, 72′ Balde (FG); 63′ Curcio (FG); 68′ Maldonado (CT).

