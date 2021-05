Palermo in scioltezza contro il Teramo 2-0. I rosanero chiudono nel primo tempo la Prima gara dei Playoff con un ottimo risultato.

Palermo in scioltezza contro il Teramo 2-0. Primo turno dei playoff validi per la Serie B, il Palermo va in scena contro il Teramo.

I Siciliani partono da ben due risultati su tre a favore. La partita si gioca al “Renzo Barbera”, i rosanero si schierano con il ben consolidato 3-4-2-1,

modulo che ha permesso alle Aquile di conquistare ben 20 punti nelle ultime 10 partite, rendendo possibile l’accesso ai playoff.

Filippi schiera partendo dalla porta, il solito e sicuro Pelagotti; difesa a tre formata da Accardi, Lancini e Marconi.

A centrocampo guidano la mediana De Rose e Luperini con sugli esterni l’esperto Valente sulla sinistra,

autore di una pregevole prestazione nella precedente gara e sulla fascia destra Doda.

In attacco sulla trequarti Kanoutè e Floriano alle spalle di Rauti.

Paci, risponde con un classico e compatto 4-2-3-1. A difendere i pali Lewandowsky, difesa a quattro con dalla destra Lasik, Soprano, Piacentini e sulla sinistra Tentardini.

Centrocampo con Santoro e Arrigoni davanti alla difesa e sulla trequarti la fantasia di Ilari, Bombagi e Costa Ferreira alle spalle dell’unica punta Birligea.

Inizia forte il Palermo con uno scatenato Kanoutè, che sulla fascia destra crea numerosi pericoli. Proprio da una sua azione nasce il primo goal del Palermo:

al settimo minuto grande discesa sulla fascia del giocatore del Senegal, che, crossa in mezzo e sulla conclusione di Valente al volo a botta sicura c’è il colpo mano di Lasik.

L’arbitro concede il rigore trasformato da Floriano che spiazza l’estremo difensore del Teramo. Al decimo esce per infortunio la punta rosanero Rauti e al suo posto entra Saraniti.

La partita scorre abbastanza lenta, con le Aquile rosanero che sfruttano le ripartenze, mentre il Teramo tiene il possesso del pallone senza però rendersi in alcun modo pericoloso.

Al trentunesimo però gran recupero palla di Bombagi che supera un paio di uomini, ma De Rose salva con un gran recupero su Costa Ferreira.

Il Palermo mette in ghiaccio il match, con un gran goal di Luperini: cross dalla trequarti,

grande sponda di testa di un ottimo Saraniti e rovesciata magistrale di Luperini che sugella un meritato vantaggio al quarantatreesimo.

Si chiude il primo tempo, con il Palermo in vantaggio sul Teramo, ma si registrano poche occasioni da una parte e dall’altra.

I secondi quarantacinque minuti si aprono con nessuno cambio sia da una parte che dall’altra.

Al settantacinquesimo Pelagotti si supera su una grande conclusione da fuori di Santoro (ex Palermo), autore di una ottima prestazione nel complesso.

I padroni di casa concedo davvero poco anche nel secondo tempo, solo conclusioni da fuori e un possesso alquanto sterile da parte del Teramo.

Ma al settantaseiesimo svarione difensivo dei rosanero, che rischiano di far tornare in partita gli Abruzzesi con una conclusione da posizione defilata da parte di Bombagi, che,

sfiora il palo e termina al lato di poco.

Per il Palermo solo qualche azione sporadica in contropiede. I Rosanero infatti controllano agevolmente il vantaggio fino al triplice fischio da parte del direttore di gara.

Ottima partita nel complesso da parte del Palermo, ottima fase difensiva soprattutto di Lancini dominante in area.

A centrocampo domina De Rose con chiusure difensive decisive e diversi palloni intercettati.

Per il Teramo non una grande partita, da registrare solo l’ottima prestazione da parte di Santoro, nel mirino del Sassuolo.

Le Aquile rosanero conquistano così in scioltezza il secondo turno dei Playoff.

PALERMO-TERAMO 2-0

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi; Doda (Marong 67’), Luperini, De rose, Valente; Kanoutè (67’ Silipo), Floriano (55’ Santana); Rauti (10’ Saraniti).

A disposizione: Faraone, Corrado, Peretti, Broh, Martin, Lucca. All. Filippi

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowsky; Lasik (92’ Gerbi), Soprano, Piacentini, Tentardini; Santoro, Arrigoni; Ilari (73’ Cappa), Bombagi, Costa Ferreira; Birligea (54’ Kyeremateng).

A disposizione: Valentini, Bellucci, Trasciani, Di Francesco, Lombardi, Mungo, Pinzauti. All. Paci

ARBITRO: Marini (Trieste)

AMMONIZIONI: Lasik, Birligea, Bombagi (TE); Luperini (PA)

MARCATORI: 7’ Floriano (PA); 43’ Luperini (PA).