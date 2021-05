Incidente a Raffadali, trattore si ribalta muore pensionato. L’insegnante di Raffadali in pensione, Gaetano Bonanno, 68 anni è morto schiacciato dal mezzo agricolo.

Incidente a Raffadali, trattore si ribalta muore pensionato. Un insegnante di Raffadali in pensione, Gaetano Bonanno, 68 anni è morto in un incidente mentre era in campagna.

Si ribalta il trattore che guidava in contrada San Giorgio e lo schiaccia. Il sinistro è avvenuto nella tarda serata di ieri.

L’anziano è rimasto incastrato sotto il mezzo agricolo ed è deceduto. I carabinieri di Agrigento si sono occupati dei rilievi.

La salma affidata dal magistrato di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta aperto, ai familiari.