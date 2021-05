Covid in Sicilia, 494 nuovi contagi e 14 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 14.337. Palermo e Catania la classifica dei nuovi casi nell’isola.

Covid in Sicilia, 494 nuovi contagi e 14 morti. In netto calo rispetto agli 851 di ieri. I test di fine settimana sono quasi la metà, nelle ultime 24 ore eseguiti 14.337.

Il tasso di positività rimane quasi invariato, al 3,4%.

I morti sono 14, i guariti poco meno di mille. Nelle terapie intensive sono ricoverate 4 persone in meno.

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Palermo 108; Catania 103; Messina 78; Ragusa 68; Caltanissetta 59; Siracusa 40; Trapani 19; Agrigento 15 e 4 a Enna.

In Italia calano i contagi e le vittime.

I nuovi positivi In tutto il paese sono complessivamente 8.292 10.176. Ieri erano stati 10.176. Sono 139 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 224 di ieri.

I decessi rappresentano il numero più basso dallo scorso 25 ottobre, quando se ne registrarono 128.

I test eseguiti sono 226.006 (ieri 338.436). Il tasso di positività è il 3,7%, in leggero calo rispetto al 3% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.192, in calo di 19 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 103 (ieri 110).

Nei reparti ordinari sono ricoverate 15.420 persone, in calo di 379 unità rispetto a ieri.