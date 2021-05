Catania-Foggia 1-3, post gara Baldini e Silvestri - video. La formazione etnea esce dai playoff al primo turno secco. Baldini esprime il suo rammarico: "Approccio alla partita non sbagliato, ci siamo innervositi quando abbiamo preso gol".

Termina dopo soltanto un turno il cammino del Catania ai playoff con l'odierna sconfitta interna contro il Foggia sul punteggio di uno a tre.

Complice di questo risultato anche le vicende extracalcistiche inerenti al closing fra la SIGI e Joe Tacopina che sembrerebbe essere in stallo.

Ciononostante la formazione etnea chiude una stagione al sesto posto in classifica oltre le aspettative rispetto ai primi mesi di incertezza.

Nell’intervista post gara il tecnico etneo Francesco Baldini ha espresso la sua delusione per la prestazione contro i pugliese.

Nello specifico l’allenatore rossazzurro ha sottolineato un eccesso di tensione avvertito dopo il primo gol subito ad opera di Balde,

pur elogiando il lavoro del collettivo in queste otto giornate complessive alle pendici dell’Etna.

Queste le parole di Baldini:

“C’è rammarico perché siamo stati meno spensierati del solito e avevamo un po’ di tensione addosso”.

“Abbiamo iniziato bene la gara, dopo i ragazzi hanno perso un po’ di lucidità, abbiamo iniziato a discutere in campo,

e poi abbiamo presto un gol che ci ha innervosito molto”.

Specifica il tecnico:

“Questi ragazzi mi hanno dato tutto quello che avevano in queste settimane, sono orgoglioso di averli allenati”.

E dichiara sul suo futuro a Catania:

“Penso che in questo momento la società abbia da risolvere questioni più importanti del fatto se Baldini rimane a Catania o no, ma mi piacerebbe conoscere questa città”.

Conclude Baldini:

“La squadra ha iniziato facendo la partita”.

“L’approccio alla partita non è stato sbagliato ma ci siamo innervositi quando abbiamo preso gol, era un lato che non conoscevo di questa squadra”.

Infine, anche il capitano etneo Tommaso Silvestri ha rilasciato le sue dichiarazioni sulla gara che ha determinato l’uscita di scena dai playoff.

In particolare, il difensore rossazzurro ha affermato che “sappiamo di aver deluso una città che non meritava questo epilogo, ci credevamo per l’annata che abbiamo vissuto”,

e che “al terzo gol siamo crollati, dopo la partita si è chiusa”.