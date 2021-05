Trattativa Catania, nuova offerta di Tacopina. Secondo le ultime indiscrezioni la cifra, valida solo in caso di approvazione della riduzione del debito, arriverebbe a 1,5 milioni di euro, e la SIGI dovrebbe versare 3 milioni per concludere l'attuale stagione.

Trattativa Catania, nuova offerta di Tacopina. Entra nuovamente nel vivo la trattativa fra la SIGI e l’imprenditore americano Joe Tacopina in seguito ai recenti dubbiosi sviluppi.

Infatti, dopo un botta e risposta fra le due parti,

sembra che in casa Catania sia in corso un secondo tentativo per riprendere le redini dell’affare.

Secondo le ultime indiscrezioni l’avvocato statunitense avrebbe formalizzato una nuova offerta all’attuale proprietà del club etneo.

Offerta che si aggirerebbe intorno a 1,5 milioni di euro e che avrebbe fondamento solo in caso di approvazione del piano di riduzione del debito sul groppone della società di via Magenta.

Tuttavia questa mossa comporterebbe delle spese pure per la SIGI Spa che dovrebbe versare una cifra vicino ai 3 milioni di euro per terminare l’attuale stagione,

e potenzialmente garantire l’iscrizione del Catania al prossimo campionato di Serie C entro venerdì 21 giugno.

Sebbene in queste ultime ore pare che la SIGI sia orientata verso il rigetto dell’offerta dell’avvocato americano,

al momento maggiori dettagli saranno resi noti soltanto nella conferenza di martedì 11 maggio alle 12 a Torre del Grifo,

conferenza in cui i soci dell’attuale proprietà del Calcio Catania chiariranno la loro posizione in merito al closing con lo stesso Tacopina.