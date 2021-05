Playoff Serie C, Catania ospita il Foggia al "Cibali". Il match valevole per il primo turno dei playoff 2020/21 è in programma domenica 9 maggio alle 17,30 allo stadio "Angelo Massimino".

Playoff Serie C, Catania ospita il Foggia al “Cibali”. Al termine della regular season prende pian piano piede la griglia dei playoff valevoli per la corsa alla promozione in Serie B.

E così anche in casa Catania si programma il primo turno secco di questo “secondo” campionato contro il Foggia.

Infatti, con il pareggio nell’ultima giornata proprio contro i satanelli e il rigetto del ricorso sui due punti di penalizzazione da parte del CONI,

la classifica resta invariata per la formazione rossazzurra, restando al sesto posto e sfidando i pugliesi in nona posizione.

In occasione della sfida interna contro il Foggia mister Baldini apprende buone notizie sul recupero di alcuni componenti etnei.

Fra questi spiccano gli attaccanti Manuel Sarao e Matteo Di Piazza, elementi tanto importanti quanto duttili per il reparto offensivo.

Inoltre il tecnico rossazzurro potrà contare sull’apporto di Nana Welbeck a centrocampo e inserirlo da titolare assieme a Jacopo Dall’Oglio e Luis Maldonado.

Invece si attendono nuovi sviluppi sulla disponibilità di Andrea Russotto, al momento impegnato in sedute di lavoro differenziato in base all’ultimo bollettino medico della società.

Ciò non toglie che per il Catania si tratti di una partita decisiva,

in virtù del percorso iniziato sin dalla prima giornata contro ogni pronostico,

e tenendo in considerazione l’ausilio del passaggio del turno in caso di pareggio alla luce del miglior posizionamento in classifica.

Sulla sponda opposta il Foggia di mister Marchionni cerca la rivalsa dopo la beffa del pareggio in rimonta nell’ultimo confronto con gli etnei.

E in questo contesto merita sicuramente rilievo il ritorno, ma da avversario, al “Cibali” di Alessio Curcio,

a segno nella partita contro i suoi ex compagni di squadra e attuale capocannoniere dei pugliesi nonché valore aggiunto alla formazione rossonera.

Dunque si prevede un match di fuoco fra due compagini pronte a dire la loro nell’ottica di un’eventuale promozione fra i cadetti,

tenendo fede così all’impegno messo in pratica nel corso della stagione.