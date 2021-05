Playoff Catania-Foggia, interviene Baldini - video. Tornano a disposizione Piccolo, Sarao e Di Piazza, assente Russotto. Baldini: "Giocare la nostra partita a viso aperto".

Playoff Catania-Foggia, interviene Baldini – video. Alla vigilia del primo turno di playoff fra Catania e Foggia al “Cibali” nell’odierna conferenza pre-gara a Torre del Grifo ha parlato Francesco Baldini.

L’allenatore etneo ha spiegato come per i rossazzurri si tratterà di un match a viso aperto riprendendo i “temi tattici dell’ultima partita”.

Inoltre Baldini si è espresso pure sul rapporto tra compattezza nello spogliatoio e vicende extra calcistiche.

Nello specifico il tecnico ha dichiarato che “la società è stata bravissima ad estraniare la squadra dalle vivente societarie”,

e dunque facendo riferimento a una serenità tra i membri del collettivo etneo in vista della gara di domani.

Queste le parole di Baldini:

“Abbiamo lavorato forte, alleno un gruppo di ragazzi che mette il 100% in ogni allenamento e questo mi dà buone garanzie per i playoff”.

“I playoff si giocano per vincere, non c’è un secondo risultato anche se noi lo abbiamo, ma ho chiesto alla squadra di giocare per vincere”.

“Ora bisogna fare le scelte per ogni singola partita, non abbiamo bisogno di pensare alle gare dopo”.

Conclude il tecnico etneo:

“L’obiettivo è giocarci partita per partita dando il massimo, e i ragazzi lo stanno facendo ogni giorno”.

“Ci giocheremo ogni partita fino alla morte e c’è voglia di cominciare”.

Questi i ventitré convocati per la sfida contro il Foggia:

PORTIERI:

22 Miguel Ángel Martínez, 1 Antonio Santurro;

DIFENSORI:

16 Alessandro Albertini, 26 Luca Calapai, 3 Claiton Dos Santos Machado, 4 Antonio Giosa, 20 Giovanni Pinto, 17 Simone Sales, 5 Tommaso Silvestri, 29 Andrea Zanchi;

CENTROCAMPISTI:

23 Jacopo Dall’Oglio, 13 Mariano Julio Izco, 15 Luis Alberto Maldonado Morocho, 8 Giacomo Rosaia, 6 Nana Addo Welbeck-Maseko;

ATTACCANTI:

33 Matteo Di Piazza, 10 Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca, 28 Francesco Matteo Golfo, 19 Kalifa Manneh, 14 Antonio Piccolo, 7 Andrea Russotto, 9 Manuel Sarao, 11 Agapios Vrikkis.