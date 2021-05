Palermo-Teramo a tutto gas verso i playoff. Ben cinque risultati utili su cinque nelle ultime gare per il Palermo calcio.

Palermo-Teramo a tutto gas verso i playoff

Palermo-Teramo a tutto gas verso i playoff. “Siamo diversi, se ne accorgeranno […]” Il grido di Valente (centrocampista offensivo),

scalda gli animi in casa rosanero per la prima partita dei playoff che valgono l’accesso tanto agognato alla serie B.

I Siciliani dopo una partita tra luci e ombre in casa della Virtus Francavilla, scaldano i motori in vista di un ipotetico mese di playoff che si presume rovente in tutti i sensi.

La doppietta dell’esperto Valente, in grande spolvero e il goal del giovane Silippo (centrocampista offensivo), suggellano la rimonta sulla Virtus Francavilla.

Spaventa però la fase difensiva, abbastanza rivedibile, dei Siciliani nei primi minuti di gara. La prima gara dei playoff, per il Palermo, è già stata fissata per il 9 Maggio e vedrà i rosanero confrontarsi con il Teramo.

Santoro ex centrocampista dei rosanero, in forza al Teramo, pur non nascondendo la felicità nel tornare a Palermo, promette battaglia.

Ottime e incoraggianti notizie in casa Palermo, infatti torna a disposizione dopo un mese di stop, il promettente bomber Lorenzo Lucca, autore di ben 13 reti nella stagione regolare.

L’Ex giovanili del Toro, si vocifera che possa partire dal primo minuto nella gara delicata contro il Teramo.

Dall’alto dei suoi due metri, il giovane Lucca, ricorda nelle giocate e nelle movenze, ma anche per gli stessi goal, una vecchia conoscenza dei Siciliani, l’ex campione del mondo Luca Toni.

La squadra avrà inoltre a disposizione ben due risultati utili su tre, nella gara contro il Teramo, insomma anche un pareggio potrebbe lanciare le Aquile rosanero verso il secondo turno dei playoff.

Tancredi Condorelli