Covid a Palermo, altro fine settimana blindato. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando firma ordinanza che conferma alcuni divieti.

Dopo un confronto con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza cittadina Il primo cittadino ha siglato il documento.

Rinnovati alcuni divieti, già esecutivi negli scorsi week end e che saranno validi per domani 8 e per domenica 9 maggio, così come per sabato 15 maggio e domenica 16 maggio.

Convalidato il divieto di stazionamento dalla mezzanotte alle 24 all’interno del Parco della Favorita e nel prato del Foro Italico dalla Cala a Villa Giulia.

Rafforzato anche il divieto di accesso per le spiagge da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari (8 e 9 maggio e solo per sabato 15),

salvo che per l’attraversamento per l’utilizzo in mare di natanti e imbarcazioni e attività natatorie. Validato il divieto di attività sportive in tutte le aree pedonali istituite in applicazione del Codice della Strada, nelle seguenti

oltre all’interruzione del traffico pedonale e veicolare dalle 18 alle 22 (8 e 9 maggio e 15 e 16 maggio) in determinate vie e piazze.

È considerato che le chiusure o limitazioni di accesso sono condizionate alla valutazione delle forze dell’ordine su eventuale rischio di assembramenti.

Ecco le vie e piazze sottoposte a divieti e controlli:

Via Spinuzza: da Vicolo delle Mura (accesso) a via Valenti (deflusso); Piazza Sant’Anna: Via Lattarini angolo Piazza Sant’Anna (accesso);

P.zza Sant’Anna angolo via Cagliari (deflusso); Piazza Sant’Anna angolo via Sant’Anna (deflusso); da Viale Regina Elena, altezza Via Anadiomene, alla Piazza di Mondello;

Via Maccheronai/Piazza San Domenico (accesso); Discesa Caracciolo/Via Roma (accesso); Via Pannieri/Corso Vittorio Emanuele (accesso);

Vicolo Mezzani/Corso Vittorio Emanuele (accesso); Via Argenteria/Vicolo Paterna (deflusso); Via dei Coltellieri/Vicolo della Rosa Bianca (deflusso); Vicolo Mezzani/Via dei Frangiai (deflusso).

Resta sempre consentita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali.