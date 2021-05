Coronavirus in Sicilia, 603 contagi e 11 morti. I test eseguiti sono circa 26 mila. Catania resta sempre la prima città in Sicilia con i contagi più alti.

Coronavirus in Sicilia, 603 contagi e 11 morti

Coronavirus in Sicilia, 603 contagi e 11 morti. Ieri i positivi erano 1.202 quasi la metà. I test eseguiti sono circa 26 mila. Il tasso di positività si dimezza da 4,5 oggi il 2,3%.

Undici i morti contro 1.140 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 49 persone in meno, nel saldo tra ingressi e uscite (7 meno in terapia intensiva).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Catania 207; Palermo 121; Siracusa 56; Ragusa 54; Messina 52; Agrigento 44; Caltanissetta 35; Trapani 18 ed Enna 16.

In Italia leggero calo dei positivi e dei deceduti.

I nuovi positivi in tutto il Paese sono 10.554. Ieri erano 11.807. Sono 207 le vittime in un giorno (ieri 258).

I test sono 328.612 (ieri 324.640), il tasso di positività è del 3,2% (ieri era al 3,6%). I casi dall’inizio dell’epidemia sono complessivamente 4.092.747, i morti 122.470.

I positivi attuali per il coronavirus in Italia scendono sotto quota 400 mila: sono esattamente 397.564 (5.238 meno rispetto a ieri).

I guariti e dimessi sono in totale 3.572.713 (15.580 in più). In isolamento domiciliare ci sono 378.980 persone (4.647 in meno).

I pazienti ricoverati terapia intensiva sono 2.253, in calo di 55 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 109 (ieri 127).

Nei reparti ordinari sono ricoverate 16.331 persone, in calo di 536 unità rispetto a ieri.