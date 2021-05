Spazio Macos Messina presenta TEN 10. L'esposizione sarà inaugurata 8 maggio 2021 alle ore 17,30 gli orari di visita sono fissati dalle ore 17 alle 19.

Sabato 8 maggio 2021, alle ore 17.30, presso lo Spazio Macos (Via Cardines, 16 – Messina), sarà aperta al pubblico la mostra collettiva “TEN 10”,

curata da Mamy Costa e realizzata in collaborazione con l’Associazione APAT ed AIRC.

Mamy Costa ha dichiarato:

«Con l’entusiasmo di sempre e sospinta dall’energia degli artisti, sono orgogliosa di questo ulteriore appuntamento con l’arte.

Un evento di arte contemporanea, che non vuole confondere l’arte con il mercato, avendo scelto di non privilegiare, in alcun modo,

questa o quella modalità stilistica, pur di non soggiacere agli imperativi della moda e alle instabili scelte del mercato.

TEN 10, con 10 artisti, è un simposio di civile conversazione di opere silenziose, i cui messaggi si esprimono attraverso l’unicità delle intuizioni, la diversità delle radici culturali e la pluralità delle scelte espressive.

Un generoso trasferire sensazioni quasi celate ed offrirle come una domanda a volte senza risposta, perché dal cuore di chi dipinge giungano al cuore di chi guarda.»

Differenti i materiali e le tecniche usate: olio su tela, acrilico su tela, tecnica mista, materico, matite.

Gli artisti partecipanti sono:

Umberto Aniello (NA), Augusto Arrotta (ME), Marilù Caminiti (RC), Valentina Giunta (ME), Giuseppe la Rosa (RG), Rosanna Murtas (ME), Cristiana Previti (ME) Cinzia Ruzzetti (Roma),

Victor Siracusano (Colombia), Anna Stampa (TP).

Il Presidente dell’APAT, Carmelo Briante consegnerà il Premio Contest Giovani per la Pittura 2020 a Victor Siracusano.

La mostra si potrà fruire anche on line con video su tutti i social.

Si potrà visitare la mostra adottando le misure precauzionali per la tutela della salute pubblica.

L’entrata sarà contingentata con un numero di persone che potranno rispettare la distanza di un metro l’una dall’altra, usando termo scanner, igienizzazione delle mani e mascherina.