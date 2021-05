Istituto Majorana Messina presenta l’ascensore parlante. I ragazzi del MIT hanno imparato non soltanto come fare tecnologia, ma anche come impiegare la tecnologia al servizio dell’ecosistema e dell’uomo che ne rimane un ospite.

Istituto Majorana Messina presenta l’ascensore parlante. Un istituto professionale, una classe con alunni motivati, docenti con obiettivi didattici, che non si fermano alla teoria, ed un progetto a vocazione sostenibile.

Questi sono gli elementi base della formula innovativa di fare scuola, nonostante l’emergenza sanitaria.

Si tratta della classe 5L dell’Istituto professionale Majorana di Messina, sede aggregata all’Istituto Verona Trento.

Nell’anno scolastico 2020/21, nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e la didattica a distanza per diversi mesi, il gruppo di lavoro MIT (Majorana Innovazioni Tecnologiche) dell’Istituto Majorana, ha realizzato un ascensore parlante.

I Proff. Aldo Domenico Ficara e Marcello Trevisan hanno guidato il gruppo di lavoro.

La realizzazione del manufatto tecnologico ha rappresentato un modus operandi idoneo a non interrompere la continuità didattico-formativa e le attività laboratoriali.

Il Prof. Aldo Domenico Ficara afferma:

«La didattica laboratoriale è stata scelta come strategia di insegnamento e di apprendimento, nella quale lo studente si appropria della conoscenza nel contesto del suo utilizzo.

Essa tende a superare due tra le cause principali di un apprendimento superficiale, riproduttivo e che genera un transfer limitato delle conoscenze all’interno

e all’esterno della scuola: la separazione dei momenti di costruzione e di utilizzo della conoscenza e la natura decontestualizzata del sapere.»

Inoltre, l’ascensore parlante del Majorana può definirsi come un progetto coerente con alcuni degli obiettivi del programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità previsto dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

L’Agenda 2030 è stata sottoscritta il 25 settembre 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU.

I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs hanno validità globale in tutti i Paesi.

La globalità degli obiettivi è anche circolare, perché coinvolge imprese private e il settore pubblico, la società civile e gli operatori dell’informazione e della cultura.

Forse che la costruzione di un ascensore parlante, come quella realizzata dal MIT dell’Istituto Majorana, non possa rientrare nell’Obiettivo 4, finalizzato a

“garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti”?

La classe 5L dell’Istituto professionale Maiorana di Messina ha ideato e realizzato un prototipo di ascensore idoneo ad essere utilizzato in scuole, edifici pubblici e persino in ospedali.

Tra le finalità dell’ascensore parlante vi è quella di favorire l’orientamento e agevolare le persone non vedenti ed ipovedenti.

La comunicazione con l’utente può avvenire tramite riconoscimento vocale di un telefonino con sistema ANDROID, collegando il bluetooth.

Oltre ai suoni che indicano apertura e chiusura porte e alla sirena di allarme, la voce indica:

la direzione della cabina e il piano in cui si trova;

la dislocazione delle classi ai piani.

In considerazione delle caratteristiche funzionali alle potenzialità dell’ascensore parlante, non si può non ritenere il progetto conforme ai contenuti del punto 4.7 dell’Agenda 2030, sintetizzati nel seguente titolo:

«garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile […]».

Le caratteristiche dell’ascensore parlante

In particolare l’ascensore parlante indica all’utente su quale piano ci si trova e viene emesso un suono;

se l’utente dice qualcosa non prevista, la voce replica “comando sconosciuto”;

inserita una fotocellula di sicurezza nella porta della cabina;

la luce interna alla cabina è sempre accesa come da regolamento;

ogni volta che si avvia l’ascensore oppure quando viene riallacciata la tensione dopo eventuale interruzione, nel caso la cabina non si trovi regolarmente in uno dei piani,

questa si riporta al piano inferiore più prossimo, quindi la porta si apre e richiude, mentre la voce comunica a quale piano ci si trova.

Pertanto, il progetto del Majorana Innovazioni Tecnologiche risulta compatibile anche con l’Obiettivo 9:

«costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e sostenere l’innovazione […]»

Su questa attività laboratoriale è stato pubblicato (Ed. StreetLib) un eBook dal titolo “Ascensore parlante”, anche per omaggiare il nome di Ettore Majorana, che intitola l’Istituto Professionale messinese.

Il libro “Ascensore parlante” sintetizza le tappe più importanti nell’evoluzione dell’ascensore, tra cui:

l’abolizione del manovratore, datata 1924, l’introduzione delle porte ad apertura automatica al posto di quelle manuali, i progressi registrati nel campo dei “quadri di manovra” e i moderni sistemi elettronici con microprocessori.

Ma cosa pensano gli studenti del gruppo di lavoro MIT sul manufatto realizzato?

Di seguito, si riportano alcuni dei loro commenti:

Alessio Anastasi dichiara:

«Sono molto interessato sulle esigenze di funzionalità e di normativa che suggeriscono per gli ascensori l’adozione di porte di piano automatiche.»

Andrea Bucceri aggiunge:

«Questo ascensore parlante è un progetto con un enorme potenziale, poiché contiene infinite applicazioni ed evoluzioni tecnologiche.

Grazie al sistema di comando vocale è idoneo al trasporto di persone con disabilità e risulta essere di grande aiuto e comodità anche nella vita di tutti i giorni,

Infatti, l’ascensore può essere installato in un qualsiasi edificio a più piani.

Questo ascensore è “parlante”, in quanto è in grado di avvisare con una voce il piano selezionato.

Ed è anche predisposto a comunicare tutte le informazioni che riguardano il piano selezionato, ad esempio la posizione attuale e tutte le destinazioni possibili.

Christian Tomasello afferma:

«Mi chiamo Christian Tomasello e frequento la classe 5L dell’Istituto Majorana di Messina. In questi anni abbiamo ultimato la realizzazione di un progetto interessante, ossia l’ascensore parlante.

Questo ascensore è stato realizzato da noi studenti con l’aiuto dei nostri professori di indirizzo.

Tuttavia è un progetto che dura da 2/3 anni circa. Ma, sin dall’anno scorso, l’abbiamo sistemato al meglio facendolo diventare a tutti gli effetti un ascensore moderno.

Lo definisco “moderno” perché è utile in tutti gli edifici (ospedali, abitati, palazzi aziendali…), dato che ha anche la funzione parlante, che con un comando vocale ti indirizza al piano desiderato.

L’ascensore in questione è utile, dunque, anche per persone con handicap, ad esempio i non vedenti possono utilizzare i comandi vocali inseriti all’interno della programmazione dell’ascensore.

È un progetto realizzato con l’utilizzo di Arduino, un semplice dispositivo elettronico composto da una serie di schede elettroniche dotate di un microcontrollore.

Questo dispositivo, programmato nel modo giusto ci ha permesso di realizzare i movimenti che permettono la salita e la discesa dell’ascensore, premendo il pulsante del piano in cui ci troviamo.

Inoltre, il progetto è stato realizzato in formato piccolo, utilizzando pezzi di legno e di plastica, per montare la base e i tre piani dell’ascensore.»

Nel testo è riportata un’attività laboratoriale all’interno della disciplina TTIM svolta nei laboratori dell’IPIA Majorana, in cui si evidenziano tutti gli aspetti dei controlli automatici, come insegnamento tecnologicamente innovativo.

Così Carmelo D’angelo commenta il libro digitale:

«Nella sinossi del libro digitale “Ascensore parlante” è interessante la parte finale. La dedica del libro a Ettore Majorana mette in evidenza il nome della mia scuola.

In particolare mi piace riportare le parole di Enrico Fermi:

“Al mondo ci sono varie categorie di scienziati; gente di secondo e terzo rango, che fan del loro meglio ma non vanno molto lontano.

C’è anche gente di primo rango, che arriva a scoperte di grande importanza, fondamentali per lo sviluppo della scienza.

Ma poi ci sono i geni, come Galileo e Newton. Ebbene, Ettore era uno di quelli”.

Nel romanzo “La scomparsa di Majorana” di Leonardo Sciascia, si legge:

«[…] Come tutti i siciliani «buoni», come tutti i siciliani migliori, Majorana non era portato a far gruppo, a stabilire solidarietà e a stabilirvisi (sono i siciliani peggiori quelli che hanno il genio del gruppo, della «cosca»).

E poi, tra il gruppo dei «ragazzi di via Panisperna» e lui, c’era una differenza profonda: che Fermi e «i ragazzi» cercavano, mentre lui semplicemente trovava.

Per quelli la scienza era un fatto di volontà, per lui di natura.

Quelli l’amavano, volevano raggiungerla e possederla; Majorana, forse senza amarla, «la portava».

A proposito della scienza che Majorana portava per natura, ci piace immaginare che i ragazzi del MIT dell’Istituto Majorana abbiano imparato non soltanto come fare tecnologia, ma anche come impiegare la tecnologia al servizio dell’ecosistema e dell’uomo che ne rimane un ospite.