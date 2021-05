Foggia-Catania 2-2, post gara Baldini e Golfo - video. Baldini totalizza cinque vittorie, una sconfitta e un pareggio alla guida del Catania in sette gare: "La squadra tra una settimana sarà pronta per i playoff”.

Foggia-Catania 2-2, post gara Baldini e Golfo – video

Foggia-Catania 2-2, post gara Baldini e Golfo – video. Con il pareggio in casa del Foggia, il primo per mister Baldini sulla panchina etnea, il Catania termina momentaneamente la regular season al sesto posto.

A contribuire al finale quasi ufficiale della classifica le vittorie di Bari e Juve Stabia.

Infatti la formazione etnea può ancora sperare nel consolidamento della quinta posizione dopo mercoledì 5 maggio.

In questa data è prevista la sentenza del Giudice Sportivo sui due punti di penalizzazione ai danni dei rossazzurri.

Una penalità riconducibile al mancato pagamento degli stipendi ai calciatori etnei nella passata stagione durante la gestione Pulvirenti.

Dunque, in caso di esito positivo il Catania risalirebbe al quinto posto e sfiderebbe in casa la Casertana nel primo turno di playoff in programma domenica 9 maggio.

Invece, in caso contrario, il prossimo avversario degli etnei sarebbe proprio il Foggia di mister Marchionni.

Nell’intervista post-gara il tecnico rossazzurro Francesco Baldini ha analizzato il match sottolineando una ripresa di carattere dei siciliani nel secondo tempo.

Inoltre l’allenatore etneo ha focalizzato l’attenzione anche sui prossimi playoff specificando che “la squadra tra una settimana sarà pronta”.

Queste le parole di Baldini:

“Forse abbiamo regalato un tempo, abbiamo giocato il primo meno bene del solito e abbiamo subito due gol evitabili,

ma dopo i ragazzi hanno avuto un’ottima reazione”.

“Nel secondo tempo abbiamo giocato ad una porta, con i due gol abbiamo rimesso un piede in partita”.

Specifica il tecnico etneo:

“Dispiace per la posizione persa, ma abbiamo ancora una sentenza che ci dirà se ci ridanno i due punti,

e quindi bisogna aspettare mercoledì”.

E prosegue:

“La nostra è stata una reazione importante, abbiamo dato minutaggio a chi ha giocato meno rispetto agli altri, le scelte oggi erano obbligate”.

Conclude Baldini:

“Il campionato è finito, ora ne inizia un altro”.

Anche Francesco Golfo, autore della doppietta odierna contro il Foggia, si è espresso sul pareggio ottenuto.

Nello specifico l’esterno etneo ha dichiarato che “ci abbiamo creduto fino alla fine ma è venuto fuori un pareggio”.

Infine lo stesso Golfo ha puntualizzato come “ci dobbiamo concentrare per la partita di domenica, bisogna pensare solo a vincere”.