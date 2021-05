Foggia-Catania 2-2, etnei scivolano al sesto posto. I rossazzurri recuperano il risultato ma non basta a causa dei successi di Juve Stabia e Bari. Catania e Foggia si incontreranno ancora nel primo turno secco di playoff domenica 9 maggio.

Foggia-Catania 2-2, etnei scivolano al sesto posto. Il Catania sfida il Foggia allo stadio “Pino Zaccheria” nell’ultima giornata di Serie C.

In palio l’aggancio del quarto posto in caso di successo contro i satanelli e la contestuale sconfitta del Bari.

In alternativa, la formazione etnea può puntare a consolidare il quinto posto in classifica sfruttando gli scontri diretti a favore contro la Juve Stabia a pari punti.

La squadra pugliese scende in campo con il 3-5-2. In porta titolare il classe 2001 Davide Di Stasio.

Nel tridente difensivo spazio ai laterali Stefano Salvi e Gioacchino Galeotafiore assieme al centrale Gabriele Germinio.

Sulle corsie esterne conferma per Sedrick Kalombo e Roberto Di Genno,

mentre a centrocampo mister Marchionni sceglie i mediani Gaetano Vitale e Vincenzo Garofalo a supporto di Michele Rocca in cabina di regia.

In attacco conferma dal primo minuto per il duo offensivo composto dall’ex Catania Alessio Curcio e Filippo D’Andrea.

Per la formazione etnea mister Baldini ripete il 4-3-3 con diverse novità rispetto allo scorso match. Tra i pali titolare inamovibile Miguel Angel Martinez.

Nel poker di difesa il tecnico rossazzurro sceglie i terzini Luca Calapai e Andrea Zanchi con la coppia centrale Silvestri-Claiton,

alla luce delle assenze di Denis Tonucci e Antonio Giosa.

In mediana spazio per Jacopo Dall’Oglio e Nana Welbeck sulla stessa linea rispetto a Mariano Izco nel mezzo.

Infine nel reparto offensivo torna titolare Reginaldo accompagnato sugli esterni dalla novità Giovanni Pinto e da Francesco Golfo.

Nei primi minuti del match le due squadre propongono un gioco tanto equilibrato quanto graduale per conservare le forze negli istanti successivi,

e concedere pochi spazi in termini di manovre offensive verso la porta avversaria.

Se al terzo minuto è il Foggia ad impensierire gli etnei sul traversone di Curcio che non trova l’aggancio dei compagni,

il Catania risponde adeguatamente al decimo minuto quando Golfo prova il tap in a tu per tu con Di Stasio,

ma il portiere rossonero in uscita nega la gioia del gol all’esterno etneo.

E’ proprio a partire da questi frangenti di gara che i ritmi in campo si intensificano, soprattutto sulla sponda pugliese.

Infatti la formazione foggiana, dopo il colpo di testa di Germinio in area al minuto 12,

prosegue nell’affondo offensivo due minuti dopo con Curcio che calibra la mezza rovesciata guadagnando un corner.

Corner che si rivela fatale per i rossazzurri al quindicesimo, minuto in cui i rossoneri impongono il proprio vantaggio allo “Zaccheria”.

In questa occasione, infatti, lo stesso Curcio stacca di testa e insacca il pallone in rete sul gol dell’uno a zero, complice l’uscita a vuoto di Martinez che condanna gli etnei.

Da sottolineare la volontà di non esultare da parte dell’ex etneo che trascina ancora una volta i compagni da capocannoniere rossonero.

Tuttavia il Foggia sembra possedere quella marcia in più per concretizzare quante più azioni possibili e raddoppia le distanze al minuto 19.

Stavolta a sentenziare la squadra siciliana è D’Andrea che, ricevendo il filtrante di Curcio su un errore nel disimpegno del pallone degli etnei,

capitalizza l’appoggio debole sotto porta che beffa Martinez e permette ai pugliesi di siglare la rete del due a zero.

A questo punto della gara il Catania appare inizialmente assuefatto al dominio dell’avversario di casa.

Ciononostante è dalla prima mezz’ora di gioco che i rossazzurri tirano fuori più carattere al minuto 30 con Silvestri,

il quale prova il tiro potente di testa spedendo la sfera di poco sopra la traversa.

Allo stesso tempo, però, il Foggia dimostra qualche difficoltà nel contenere il pressing più marcato degli etnei,

mentre il Catania sfrutta maggiormente le corsie laterali per insidiare i rossoneri in fase di ripiego.

Così è al minuto 34 che la compagine rossazzurra sferra l’asso nella manica vincente che permette loro di accorciare il gap numerico.

In questo istante, infatti, Zanchi tende un assist prelibato per Golfo sotto porta che, caricando il tiro di testa, scavalca Di Stasio cambiando il risultato per due a uno.

Inoltre il Catania si rivela allo stesso modo pericoloso anche al minuto 36 quando Pinto scarica la conclusione dalla distanza che intimorisce la difesa rossonera prima di terminare oltre il fondo.

Dopo un primo tempo al cardiopalma e un’atmosfera intensa tra le mura dello “Zaccheria”,

al rientro dagli spogliatoi mister Baldini manda in campo soltanto Albertini al posto di Calapai senza snaturare il 4-3-3 attuale.

Discorso diverso, invece, sulla panchina del Foggia dove mister Marchionni non effettua nessuna sostituzione alla ripresa del match.

Il primo squillo insidioso dei secondi quarantacinque minuti appartiene al Foggia al minuto 55 con Rocca,

il quale in una ripartenza dalla metà campo prova una conclusione poco precisa che impegna la difesa etnea in uscita ma senza ulteriori risvolti.

La risposta del Catania arriva al minuto 57 quando Albertini spreca una clamorosa occasione per pareggiare i conti.

Stavolta, infatti, il terzino etneo subentrato da poco calcia a botta sicura a tu per tu con Di Stasio dopo una respinta maldestra di Salvi sul tiro di Golfo,

ma lo stesso Albertini svirgola il tiro e manda il pallone fuori dallo specchio della porta.

Alla luce di un apporto più consistente in attacco mister Baldini sfrutta la carta Antonio Piccolo, il quale subentra nello stesso minuto per Zanchi,

aumentando l’allenatore rossazzurro così gli uomini sul fronte offensivo.

A questo punto arriva la triplice sostituzione sulla sponda del Foggia da opera di mister Marchionni.

Nello specifico il tecnico rossonero cerca una maggiore tenuta difensiva inserendo Iurato, Morrone e Del Prete al posto di Vitale, Garofalo e Salvi.

Nella seconda frazione di gioco l’intensità della partita prende una piega più distesa,

sebbene le due squadre non rinuncino a provare le incursioni verso la metà campo avversaria.

Infatti in più occasioni è evidente da un lato la propositività del Foggia in fase d’attacco e la chiusura ermetica durante i contropiedi etnei,

e dall’altro il dialogo più stretto fra i reparti rossazzurri per sfondare le linee avversarie davanti la porta.

Ma a sorpresa il destino del match subisce una svolta inaspettata al settantasettesimo, minuto in cui il Catania acciuffa finalmente il pareggio.

Sullo scambio fra Piccolo e Albertini, quest’ultimo serve il cross per Welbeck sotto porta che rimedia la respinta di Di Stasio,

ma Golfo recupera il possesso e sulla ribattuta scaglia con potenza il pallone in rete firmando la doppietta personale sul gol del due a due.

Nel corso degli ultimi dieci minuti di gioco il Catania appare più reattivo in seguito alla rete del pareggio e ricompatta le forze per cercare la rimonta.

Tuttavia anche il Foggia non demorde e insidia gli etnei al minuto 83 con Iurato che,

vincendo il dribbling con Pinto dentro l’area, non si coordina per il tiro rasoterra e lancia la sfera verso l’esterno della rete.

Nonostante i cinque minuti di recupero sul finale, le due squadre non si rendono protagoniste di particolari azioni determinanti ai fini del risultato.

Termina sul punteggio di due a due la trentottesima giornata di Serie C fra Foggia e Catania allo stadio “Pino Zaccheria”.

In virtù della vittoria del Teramo, Juve Stabia last minute e Bari, la formazione etnea non riesce tanto ad agganciare il quarto posto quanto a consolidare la quinta posizione,

scivolando così al sesto gradino in classifica.

Sulla sponda opposta, invece, la squadra pugliese perde l’opportunità per risalire la china conquistando alla fine la nona posizione.

Dunque al termine della regular season saranno proprio Foggia e Catania ad affrontarsi nel primo turno secco di playoff in calendario domenica 9 maggio al “Cibali”,

sebbene in casa Catania si attende l’esito del Tribunale Sportivo sui due punti di penalizzazione relativi alla gestione Pulvirenti previsto per mercoledì 5 maggio.

FOGGIA-CATANIA 2-2

FOGGIA (3-5-2): Di Stasio; Salvi (63′ Del Prete), Germinio, Galeotafiore; Kalombo, Vitale (63′ Iurato), Rocca (89′ Dell’Agnello), Garofalo (63′ Morrone), Di Jenno; Curcio, D’Andrea (71′ Balde).

A disp. di Marchionni: Jorio, Sarracino, Del Prete, Pompa, Morrone, Iurato, Cardamone, Moreschini, Dema, Dell’Agnello, Nivokazi, Balde.

CATANIA (4-3-3): Martinez; Calapai (46′ Albertini), Claiton, Silvestri, Zanchi (57′ Piccolo); Dall’Oglio, Izco (68′ Manneh), Welbeck (84′ Rosaia); Pinto, Reginaldo, Golfo (84′ Maldonado).

A disp. di Baldini: Santurro, Albertini, Sales, Rosaia, Maldonado, Manneh, Piccolo, Vrikkis.

ARBITRO: Mario Davide Arace (Cinisello Balsamo).

AMMONIZIONI: Claiton (CT), Pinto (CT), Iurato (FG), Di Stasio (FG), Albertini (CT)

RECUPERO: /; 5′ s.t.

MARCATORI: 15′ Curcio (FG); 19′ D’Andrea (FG); 34′, 77′ Golfo (CT).

