Verso Foggia-Catania, parla Baldini – video. Due giorni prima della trasferta sul campo del Foggia in occasione dell’ultima giornata di Serie C interviene il tecnico etneo Francesco Baldini.

Ai microfoni del Calcio Catania nella conferenza pre-gara a Torre del Grifo l’allenatore rossazzurro analizza l’entità della gara e le condizioni della squadra etnea.

In particolare Baldini focalizza l’attenzione su quanto sia prioritario chiudere al quinto posto in classifica, obiettivo da perseguire prima dei playoff.

Inoltre il tecnico etneo preannuncia la chance da titolare per uno fra Claiton e Simone Sales in difesa assieme alla sicurezza Tommaso Silvestri,

in virtù dell’assenza di Antonio Giosa per diffida e dell’indisponibilità di Denis Tonucci a causa della positività al Covid-19.

Queste le parole di mister Baldini:

“La trasferta è lunga, partiamo un giorno prima per preparare al meglio la partita”.

“Avevo chiesto sette prestazioni importanti, i ragazzi ne hanno fatte sei”.

“Dobbiamo finire questo campionato bene e c’è ancora in ballo un posto in classifica importante (quinto posto, ndr.) , ma ci sono le premesse per continuare a fare buone gare”.

Il tecnico etneo suona la carica:

“La squadra si è guadagnata sul campo il rispetto, questo vuol dire che possiamo giocarcela con chiunque”.

E conclude:

“Dobbiamo consolidare il quinto posto, siamo pronti per questo finale di stagione”.