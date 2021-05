Foggia-Catania, chiudere la stagione al quinto posto. Il match valevole per la trentottesima giornata di Serie C è in programma domenica 2 maggio alle 20,30 allo stadio "Pino Zaccheria" di Foggia.

Foggia-Catania, chiudere la stagione al quinto posto

Foggia-Catania, chiudere la stagione al quinto posto. Dopo la vittoria casalinga contro la Casertana per tre a zero un nuovo destino bussa alla porta del Catania.

Infatti la formazione etnea, trovandosi a pari punti al quinto posto con la Juve Stabia, deciderà il finale di stagione nell’ultima giornata in casa del Foggia.

Il match valevole per la trentottesima giornata di Serie C è in programma domenica 2 maggio alle 20,30 allo stadio “Pino Zaccheria” di Foggia.

Per la squadra siciliana si tratta di una gara importante che potrebbe determinare due accoppiamenti diversi ai prossimi playoff a seconda dell’esito della gara.

Infatti il Catania, se riuscisse a consolidare la quinta posizione, affronterebbe di nuovo la Casertana nel primo turno in calendario domenica 9 maggio.

Invece, nell’ipotesi in cui i rossazzurri scendessero al sesto posto in classifica, il prossimo avversario sarebbe uno fra Teramo, Palermo e possibilmente Foggia.

Ciononostante per il Catania la priorità resta la conferma dell’attuale posizionamento nella griglia della regular season,

come confermato anche da mister Baldini nell’intervista pre-gara.

In occasione della sfida contro il Foggia il tecnico etneo non potrà avere a disposizione Antonio Giosa in difesa.

Dunque crescono le possibilità di vedere uno fra Claiton e Simone Sales assieme al capitano Tommaso Silvestri.

Poi nel reparto d’attacco cerca più spazio Reginaldo, a segno per la seconda volta in stagione nell’ultimo match,

assieme a Francesco Golfo e, se disponibile, Antonio Piccolo sugli esterni.

Sulla sponda opposta il Foggia è ormai destinato a rimanere fra la settima e la nona posizione in classifica.

Infatti la squadra pugliese, dopo la recente sconfitta sul campo della Juve Stabia, ha perso la chance per competere per gradini più alti,

per poi giocarsi tutto proprio nel confronto con gli etnei.

D’altro canto, però, i rossoneri hanno il fattore casa dalla loro parte per rendersi ostici dinnanzi agli avversari.

Inoltre tra le file del Foggia è da attenzionare Alessio Curcio, protagonista indiscusso della gara di domenica.

Infatti non solo si tratta dell’ex per eccellenza arrivato in Puglia nell’estate del 2020,

ma anche dell’attuale capocannoniere dei “satanelli” con dodici gol all’attivo.

Dunque si prospetta un finale di campionato tanto incandescente quanto decisivo in vista dei playoff,

con il Catania che vuole la certezza del quinto posto in classifica alla guida di mister Baldini,

e il Foggia alle prese con una posizione vantaggiosa così da sfruttare l’elemento casa anche dopo la regular season,

avendo più possibilità così di proseguire il cammino nella griglia dei playoff stessi.