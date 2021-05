Coronavirus in Sicilia, 861 nuovi casi e 19 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 28.145 test. I contagiati sono duecento meno rispetto a ieri.

Coronavirus in Sicilia, 861 nuovi casi e 19 morti. I contagiati sono 861, duecento meno rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore eseguiti 28.145 test, la percentuale di positivi scende dal 4% al 3%.

La Regione Sicilia è ottava per numero di contagi giornalieri nella classifica nazionale.

I morti sono 19, i guariti 1.190. Nelle rianimazioni sono ricoverate 3 persone in meno, negli ospedali in totale si registrano 29 pazienti in meno.

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Palermo 306; Catania 215; Messina 113; Agrigento 75; Siracusa 51; Trapani 50; Enna 26; Caltanissetta 24 e 1 a Ragusa.

In Italia leggero calo dei positivi e dei decessi

secondo i dati del ministero della Salute, i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 13.446, Ieri erano 14.320.

Sono 263 le vittime in un giorno (ieri 288). Il tasso di positività è il 3,9%, in calo rispetto al 4,3% di ieri.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore sono complessivamente 338.771 (ieri erano 330.075).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid Sono 2.583, in calo di 57 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, gli ingressi giornalieri sono 137 (ieri 129).

Nei reparti ordinari sono ricoverate 18.940 persone, in calo di 411 rispetto a ieri.

Dall’inizio dell’epidemia i casi sono complessivamente 4.022.653, i morti 120.807. Gli attualmente positivi sono invece 436.270 (2.439 meno rispetto a ieri).

Guariti e dimessi in totale sono 3.465.576 (15.621 in più di ieri).