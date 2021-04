Farmaci a domicilio a Catania con Poste. Siglato da Poste Italiane accordo con ‘4k srl’, società leader in Italia per la consegna del farmaco a domicilio.

Farmaci a domicilio a Catania con Poste

Farmaci a domicilio a Catania con Poste. Da oggi nel capoluogo etneo è possibile ricevere i farmaci direttamente a casa.

Siglato da Poste Italiane accordo con ‘4k srl’, società leader in Italia per la consegna del farmaco a domicilio.

Tramite la piattaforma proprietaria Pharmap è infatti possibile, per i soggetti impossibilitati a muoversi, senza uscire di casa,

richiedere qualsiasi prodotto della propria farmacia di fiducia, compresi i farmaci prescrivibili.

Il servizio di consegna a domicilio può essere richiesto sul sito internet www.pharmap.it oppure sull’app “Pharmap – consegna farmaci”.

La app è scaricabile gratuitamente da App Store o Google Play, selezionando la propria farmacia di fiducia tra quelle aderenti all’iniziativa e,

scegliendo i prodotti di cui si ha bisogno tramite un pratico sistema di navigazione per categorie.

Nel comune di Catania è possibile richiedere le consegne in modalità “instant”, cioè entro 60 minuti dalla richiesta oppure “programmata”,

con la possibilità di selezionare la fascia oraria di consegna desiderata.

In provincia e precisamente nei comuni di Acireale e Aci Catena, il servizio è previsto in modalità “next day”.

Il sistema “next day” consegnerà le ordinazioni attraverso i portalettere di Poste Italiane entro la giornata successiva a quella della richiesta.

Il dottor Giovanni Caffo della farmacia Caffo di Catania spiega:

«La vita in farmacia è cambiata molto per via del lockdown, è aumentato l’uso delle consulenze, ma anche le richieste di farmaci per telefono e via mail.

«Molti clienti utilizzano le ricette in formato elettronico e quelli più anziani richiedono la nostra assistenza per il delivery».

Continua il farmacista:

«Prevalentemente sono i pazienti anziani o i loro figli a richiedere la consegna a domicilio dei farmaci.

Conclude Caffo:

«Penso che il servizio, celere e comodo, si diffonderà gradualmente anche quando finirà il periodo di crisi dovuto alla pandemia».

La finalità dell’accordo, siglato da Poste Italiane con ‘4k srl’, è portare nei prossimi mesi il servizio di consegna in circa mille località in tutta Italia tramite la piattaforma proprietaria Pharmap.

Con la convenzione, Poste Italiane intende potenziare un servizio di consegna a domicilio semplice, capillare e flessibile.

Il servizio diventa sempre più importante in un periodo in cui per le categorie deboli è consigliato uscire di casa il meno possibile.

Per i pagamenti sono accettate varie modalità, direttamente in piattaforma con carta di credito, oppure comodamente alla consegna.