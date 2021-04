Covid in Sicilia, 1.061 positivi e 23 vittime. Eseguiti 25.951 test. Catania ancora prima nella classifica dei contagi. I dati per provincia.

Covid in Sicilia, 1.061 positivi e 23 vittime

Covid in Sicilia, 1.061 positivi e 23 vittime. I contagi nelle ultime 24 ore sono 81 in più rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 25.951 test, con la percentuale di positivi che sale dal 3,2 al 4%.

I decessi sono 23, i guariti circa 1.100. Nelle rianimazioni sono ricoverate 4 persone in meno, negli ospedali in totale si registrano un 25 unità in meno.

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Catania 330; Palermo 256; Siracusa 130; Siracusa 75; Caltanissetta 73; Messina 69; Agrigento 63; Trapani 51 e 14 a Enna.

In Italia aumentano i contagi, ma ancora alti i decessi.

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi in tutto il Paese sono 14.320 (ieri erano 13.385). l’Italia ha superato i 4 milioni di positivi al coronavirus, precisamente sono 4.009.208.

Le vittime in un giorno sono 288 (ieri 344).

I tamponi molecolari e antigenici sono 330.075 (ieri 336.336). Il tasso di positività è il 4,3% (0,3% in più rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’epidemia i casi sono complessivamente 4.009.208, i morti 120.544.

I positivi attualmente sono 438.709 (4.062 meno rispetto a ieri). Guariti e dimessi corrispondono a 3.449.955 (18.088 più di ieri).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.640, in calo di 71 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 129 (ieri 168). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 19.351 persone, in calo di 509 unità rispetto a ieri.