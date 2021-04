Coronavirus in Sicilia, 980 nuovi casi e 30 morti. I test eseguiti sono 30.150. Palermo non più rossa, nella classifica dei contagi prima Catania.

Coronavirus in Sicilia, 980 nuovi casi e 30 morti. I contagiati sono 40 in più rispetto a ieri. La regione è sesta per numero di contagi giornalieri.

I test effettuati sono 30.150. Il tasso di positività che si mantiene al 3,2%.

I decessi nelle ultime 24 ore sono 30, i guariti poco meno di 1.700. Negli ospedali sono ricoverate 28 persone in meno (4 più in terapia intensiva).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Catania 441; Palermo 184; Agrigento 90; Ragusa 82; Caltanissetta 68; Messina 50; Siracusa 33; Trapani 25 e 7 a Enna.

Palermo non più zona rossa, torna arancione.

Il capoluogo siciliano da domani non sarà più in zona rossa. La decisione l’ha presa il presidente della Regione Nello Musumeci, dopo aver letto la relazione delle autorità sanitarie provinciali.

Gli ultimi numeri rilevati dall’Asp, nonostante il dato elevato dei contagi, hanno evidenziato un miglioramento rispetto alla precedente settimana di riferimento.

Palermo quindi torna arancione; era rossa dallo scorso 6 aprile. Inoltre, la nuova ordinanza di Musumeci proroga da domani la zona rossa per i comuni di:

Aci Catena e Adrano, in provincia di Catania;

Baucina, Belmonte Mezzagno, Borgetto, Cinisi, Giardinello, Lascari, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Partinico, Termini Imerese, Villabate e Villafrati, nel Palermitano;

Catenanuova e Cerami, in provincia di Enna;

Lampedusa e Linosa, nell’Agrigentino; Lentini, in provincia di Siracusa; Marianopoli e Mussomeli, nel Nisseno;

l’atto prevede la reitera per Caccamo, Campofiorito e Cefalù, sempre in provincia di Palermo.

Con lo stesso provvedimento, da venerdì 30 aprile a mercoledì 12 maggio è stata disposta la zona rossa per Tortorici e Tusa, nel Messinese, e Serradifalco, in provincia di Caltanissetta.

In Italia aumentano i positivi e i morti

I nuovi positivi in tutto il Paese sono 13.385, ieri erano 10.404. Sono 344 le vittime in un giorno (ieri 373).

I test eseguiti sono 336.336 (ieri 302.734), il tasso di positività è il 4% (0,6% in più rispetto a ieri). dall’inizio dell’epidemia i casi sono complessivamente 3.994.894, i morti 120.256.

I positivi attuali sono 442.771 (5.378 in meno rispetto a ieri). Guariti e dimessi sono in totale 3.431.867 (18.416 in più).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.711, in calo di 37 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 168 (ieri 177). Nei reparti ordinari sono ricoverate 19.860 persone, in calo di 452 rispetto a ieri.