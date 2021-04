Palermo verso riconferma zona rossa. Allarmato il sindaco Leoluca Orlando: «Questi incoscienti provocheranno una strage».

Palermo verso riconferma zona rossa – video

Palermo verso riconferma zona rossa – video. Il capoluogo siciliano e la sua area metropolitana verso la proroga della zona rossa.

Si attende presto il pronunciamento intanto è pronta una lettera dell’amministrazione comunale che chiede di prolungare le misure restrittive.

La missiva si aggiunge all’ennesimo video appello del sindaco di Palermo Leoluca Orlando dopo la nuova impennata di contagio registrata nell’ultimo bollettino.

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando commenta il video sugli affollamenti in città e l’aumento preoccupante in città e in provincia dei nuovi contagiati al Covid (ieri 584 su 1,069 in tutto il territorio siciliano).

Afferma Orlando:

«Desidero esprimere gratitudine e ammirazione al personale sanitario per l’impegno che porta avanti in condizioni spesso difficili.

Gratitudine e ammirazione da parte del primo cittadino anche:

«alle forze dell’ordine che cercano in tutti i modi di far comprendere alle persone che siamo alla vigilia di una strage non soltanto umana ma anche economica.

Poi rivolgendosi a quanti non rispettano le regole anti-covid Orlando esclama:

«Incoscienti, fermatevi!».

La situazione contagi in provincia di Palermo e in Sicilia.

La suddivisione tra le province dei 1069 contagi dell’ultimo report registra Palermo con 584 nuovi casi; 210 Catania; 101 Messina; 66 Ragusa; 37 Siracusa; 33 Caltanissetta; 19 Trapani; 18 Enna e Agrigento 1.

La provincia di Palermo prima in Sicilia nel report dei contagi.

Nel Palermitano un nuovo forte incremento di nuovi casi, ma la decisione sulla prosecuzione della zona rossa non è così scontata come potrebbe sembrare.

L’elaborazione dei dati da parte della protezione Civile, registra, nella settimana fra il 20 e il 26 aprile, 2738 positivi nella Città Metropolitana di Palermo.

Da segnalare anche un rapporto che scende a 225,48 positivi ogni 100mila abitanti al di sotto dei 250 stabiliti per legge per far scattare la zona rossa.

Ma l’analisi si sposta sui singoli comuni. Attualmente Palermo è in zona rossa assieme a 22 comuni del comprensorio.

Cefalù prova ad anticipare le misure restrittive.

I Nuovi casi positivi di Covid-19 riscontrati tra i bambini di due scuole di Cefalù ha allertato il sindaco Rosario Lapunzina.

Infatti il primo cittadino ha disposto la chiusura degli istituti “Falcone” e “Botta” fino al 30 aprile.

Didattica in presenza vietata in tutte le scuole di Cefalù.

Fino al 30 aprile è anche vietata l’attività didattica in presenza in tutte le altre scuole della cittadina normanna ed è consentita solo la didattica e distanza.

Afferma il sindaco Lapunzina allarmato dalla crescita dei contagi:

«I dati ci rappresentano in generale una situazione molto critica”.

Balzo dei contagi nella cittadina.

A Cefalù, negli ultimi giorni si è verificata un aumento di positivi al covid dove ne sono stati accertati 40. Vi sono anche cento persone, tra cui i familiari dei bambini positivi, posti in quarantena.