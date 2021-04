Coronavirus in Sicilia, 940 nuovi casi e 33 morti. Eseguiti 28.762 test. La regione è quarta in Italia per numero di contagi giornalieri.

Coronavirus in Sicilia, 940 nuovi casi e 33 morti. il bollettino odierno registra 129 contagi in meno rispetto a ieri.

Calo repentino del tasso di positività che scende dal 5,1% al 3,2%. I test eseguiti nelle ultime 24 ore sono 28.762.

La regione Sicilia è quarta in Italia per numero di contagi giornalieri.

Nelle ultime 24 ore sale vistosamente il numero dei morti, sono 33 e portano il totale a 5.338. I guariti sono 913.

Negli ospedali in calo i ricoveri in terapia intensiva (sono 6 in meno).

Ecco i nuovi casi suddivisi per provincia:

349 Palermo; 204 Catania; 84 Agrigento; 71 Messina; 71 Siracusa; 55 Trapani; 52 Caltanissetta; 44 Ragusa e 10 a Enna.

Mineo è zona rossa.

Istituita una nuova zona rossa in Sicilia. Si tratta di Mineo, comune in provincia di Catania. La chiusura è prevista da un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci.

Il provvedimento, adottato su richiesta del sindaco a seguito della relazione sanitaria dell’Asp etnea.

L’ordinanza si è resa necessario a seguito dell’aumento considerevole del numero di positivi al Covid.

Le restrizioni avranno efficacia da giovedì 29 aprile fino a mercoledì 5 maggio.

Si alzano i contagi in Italia, sempre alti i decessi.

Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore i positivi ai test del coronavirus in tutto il Paese sono 10.404, ieri erano 8.444.

Le vittime in un giorno sono 373 (ieri erano 301). I tamponi molecolari e antigenici sono 302.734 (ieri erano 145.819).

Il tasso di positività è del 3,4% (2,4% meno rispetto a ieri).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid Sono 2.748, in calo di 101 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 177 (ieri erano 132). Nei reparti ordinari sono ricoverate 20.312 persone, in calo di 323 unità rispetto a ieri.

I casi dall’inizio dell’epidemia sono complessivamente 3.981.512, i morti 119.912.

La Regione Abruzzo rende noto che del totale dei decessi comunicati in data odierna, 4 sono avvenuti nei periodi precedenti.

I positivi attuali sono 448.149 (4.663 meno rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi sono 3.413.451 (14.688 in più). In isolamento domiciliare ci sono 425.089 persone (4.239 in meno).