Catania-Casertana 3-0, successo etneo scorrevole. La formazione etnea mantiene l'inviolabilità in casa con mister Baldini in panchina e trionfa al "Massimino". Per la corsa al quarto posto sarà decisivo il prossimo match esterno contro il Foggia.

Il Catania ospita la Casertana allo stadio "Angelo Massimino" nella penultima giornata di campionato.

La formazione di casa scende in campo con il 4-3-1-2. In porta titolare Miguel Angel Martinez.

Nel quartetto difensivo spazio ai terzini Luca Calapai e Giovanni Pinto e alla coppia centrale Silvestri-Giosa.

Sulla mediana mister Baldini sceglie Mariano Izco e Nana Welbeck alle spalle del regista Luis Maldonado.

A supporto del reparto offensivo composto da Reginaldo e Francesco Golfo novità Jacopo Dall’Oglio sulla trequarti.

Foto Riccardo Caruso

Dall’altro lato mister Guidi sceglie il 4-3-3 per la Casertana. Tra i pali conferma per il portiere classe 2000 Michele Avella.

Nel poker di difesa il tecnico campano schiera Cristian Hadziosmanovic e Cristiano Del Grosso sulle fasce e i centrali Vincenzo Ciriello e Luigi Carillo.

A centrocampo spazio per i mediani Nicolas Izzillo e Simone Icardi a sostegno del playmaker Alessandro Bordin.

Infine in attacco titolare il centravanti Luigi Castaldo accompagnato dagli esterni Sebastiano Longo,

titolare in extremis al posto di Simone Rosso, e Luigi Cuppone.

Il match parte con un piglio agonistico deciso in favore del Catania che acciuffa il vantaggio al secondo minuto con Golfo,

ma il guardalinee fischia l’offside dell’esterno etneo soltanto al momento del filtrante per lui in area.

Foto Riccardo Caruso

Tuttavia alla formazione etnea servono soltanto otto minuti in più per recuperare quanto perso e siglare il gol dell’uno a zero,

rete che avviene esattamente al decimo minuto.

In questa occasione, infatti, Calapai mette in mezzo un cross che dapprima viene deviato dalla difesa campana,

e poi viene involontariamente spinto in rete da Avella nel tentativo di respingere l’iniziativa in questione.

Al di là del gol subito la gara subisce una piega inaspettata nel corso del minuto 20 per mister Guidi,

il quale si trova a fronteggiare l’infortunio a tibia e perone di Izzillo in seguito a un contrasto con Welbeck,

effettuando presto la prima sostituzione e facendo entrare Matese al posto del mediano campano.

Foto Riccardo Caruso

Ciononostante il Catania mantiene la stessa propositività e prova a raddoppiare al ventiduesimo,

minuto in cui Welbeck calibra la conclusione debole che Avella stavolta para senza intoppi.

Invece sulla sponda della Casertana è evidente la difficoltà di affondare le linee avversarie.

Infatti la squadra campana fatica tanto nel trovare spazi in avanti quanto in fase di ripiego a causa del baricentro troppo alto.

Tant’è vero che spesso la Casertana non riesce a capitalizzare il dialogo fra i reparti concedendo il possesso palla al Catania,

mentre la formazione rossazzurra non demorde in termini di incursioni sotto porta.

Foto Riccardo Caruso

Ne è un esempio la conclusione al volo di Pinto al minuto 34 che termina però sugli spalti,

conclusione causata proprio da una distrazione nel disimpegno arretrato della Casertana.

Così al minuto 35 è proprio il Catania a concretizzare il raddoppio sfruttando una ripartenza dalle retrovie.

Stavolta, infatti, Pinto effettua uno scambio lungo dalla sua fascia per Reginaldo che,

liberandosi dalla marcatura in area, sentenzia Avella a tu per tu mettendo a segno il gol del due a zero, il secondo per lui in stagione.

Inoltre gli etnei insistono nell’area avversaria prima del fischio finale prima dell’intervallo con Golfo che,

sull’appoggio nel tandem Reginaldo-Calapai, calcia di prima intenzione ma Avella si impone nell’anticipo in uscita e concede il corner.

Foto Riccardo Caruso

Al rientro dagli spogliatoi i due allenatori non cambiano l’assetto dei primi quarantacinque minuti,

mentre in campo le due squadre mantengono lo stesso approccio alla gara senza particolari sbavature.

Sulla sponda di casa il Catania prova ad approfittarne al minuto 55 con Maldonado su punizione,

ma il playmaker etneo colpisce il palo sul tiro a giro.

Successivamente sulla respinta Izco recupera la sfera e tenta la sorpresa sotto porta calciando però sopra la traversa.

In seguito gli etnei tentano il secondo affondo di fila due minuti dopo con Reginaldo,

il quale prova anche lui la conclusione a giro sul tacco di Dall’Oglio spedendo il pallone di poco alto.

Paradossalmente al minuto 61 arriva il primo tiro del match nello specchio da parte della Casertana con Longo che impegna Martinez nell’azione solitaria sotto porta,

ma il portiere etneo nega la gioia del gol all’esterno campano sia in questa occasione che un minuto dopo dal limite dell’area.

Foto Riccardo Caruso

A metà del secondo tempo mister Baldini inserisce forze fresche in campo sostituendo Rosaia per Izco,

tenendo costante l’equilibrio in mezzo al campo a supporto della trequarti nelle spinte offensive.

A questo punto mister Guidi corre ai ripari e fa entrare in campo De Vivo e Santoro al posto di Ciriello e Bordin,

provando a evitare quantomeno un’eccessiva avanzata del collettivo etneo senza subire ulteriori reti.

Tuttavia il trend della partita rimane a favore di un Catania dominante sin dai primi istanti di gara.

Infatti al minuto 75 gli etnei triplicano le distanze su calcio d’angolo grazie allo stacco di testa di Giosa in area che sovrasta a sorpresa la difesa campana,

insaccando il pallone sul secondo palo e spiazzando Avella sul gol del tre a zero.

La spinta in attacco del Catania si evidenzia anche a un quarto d’ora dalla fine sul cambio di Manneh e Albertini per Reginaldo e Golfo,

mentre la Casertana ormai è assuefatta alla gestione eccellente della squadra siciliana senza riuscire a spiccare.

Foto Riccardo Caruso – Silvestri festeggia la centesima presenza in partita

Ciononostante anche nei tre minuti di recupero a fine gara le squadre non vanno oltre il risultato.

Dunque il Catania conquista tre punti preziosi in ottica playoff e prosegue la corsa al quarto posto anche in virtù dell’odierna sconfitta del Bari,

dovendo decidere il consolidamento ufficiale in classifica nell’ultima giornata contro il Foggia.

Di contro, invece, la Casertana subisce una sconfitta pesante senza però rischiare lo scivolone fuori dalla griglia dei playoff e salvando matematicamente la decima posizione,

potendo così programmare con più agonismo il seguito della regular season ormai verso la fine.

CATANIA-CASERTANA 3-0

CATANIA (4-3-1-2): Martinez; Calapai, Silvestri, Giosa, Pinto (84′ Zanchi); Izco (66′ Rosaia), Maldonado, Welbeck (84′ Vrikkis); Dall’Oglio; Reginaldo (76′ Manneh), Golfo (76′ Albertini).

A disp. di Baldini: Santurro, Borriello, Albertini, Sales, Claiton, Zanchi, Rosaia, Manneh, Volpe, Piccolo, Vrikkis.

CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Ciriello, Carillo (71′ Buschiazzo), Del Grosso (76′ Varesanovic); Izzillo (20′ Matese), Bordin (71′ Santoro), Icardi; Rosso, Castaldo (76′ Rillo), Cuppone.

A disp. di Guidi: Zivkovic, Polito, De Vivo, Buschiazzo, Rillo, Matese, Varesanovic, Santoro, De Lucia, De Sarlo, Longo, Turchetta.

ARBITRO: Nicolò Marini (Trieste)

AMMONIZIONI: Matese (CE), Welbeck (CT), Giosa (CT), Bordin (CE)

RECUPERO: 2′ p.t.; 3′ s.t.

MARCATORI: 10′ aut. Avella (CE); 35′ Reginaldo (CT); 75′ Giosa (CT).

